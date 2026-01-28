Sur mon visage la fin de tout L’atelier du plateau Paris

Sur mon visage la fin de tout est leur deuxième création, portée à nouveau par l’écriture incisive de Norma et par l’interprétation d’Isham. Il y a là « Celui qui n’est pas encore né » et ceux qui ont déjà vécu : sa famille. Cette famille qui hante « Celui qui n’est pas encore né », qui le menace de ses fantômes passés. Alors, pour ne pas naître enduit de leurs malheurs, il décide de les jouer tour à tour, de les comprendre pour les faire taire et finir par se fondre en eux. Sur scène, il y a un acteur qui joue cette famille, qui pleure sur les textes, détourne les mots, chante, joue de la flûte ; il y a aussi un guitariste, compatriote muet du personnage principal. Danse, théâtre, opéra, musique, il n’en faut pas moins pour re-créer l’autre, pour tenter l’art total !

avec : Isham Conrath, jeu, Odée Mertzweiller, guitare.

À l’origine de ce projet il y a un frère, Isham Conrath et une sœur, Norma Suzanne, qui montent une compagnie artistique afin de recréer l’unité familiale sur scène, de se réapproprier les vies qu’ils n’ont jamais vécues.

Du mardi 05 mai 2026 au jeudi 07 mai 2026 :

mardi, mercredi, jeudi

de 20h00 à 22h00

payant

Plein tarif 15€

Tarif réduit 12€ : – de 25 ans, habitant du 19e, demandeur d’emploi, intermittent, + de 65 ans

Tarif super réduit 8€ : – de 18 ans, étudiant, bénéficiaire du RSA et Platofils (plus d’infos sur la page adhésion)

Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

L’atelier du plateau 5 Rue du Plateau 75019 Paris

https://atelierduplateau.org/evenement/sur-mon-visage-la-fin-de-tout/ +33142412822 reservation@atelierduplateau.org



