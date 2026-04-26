Les Parisiennes à vélo, l’exposition photo Mairie du 6e arrondissement PARIS

Les Parisiennes à vélo est une série de photographies documentaires consacrée aux femmes qui pédalent dans Paris aujourd’hui. Pas des icônes, pas des mises en scène — des instantanés urbains inédits, captés sur le vif au fil de quatre ans de travail de rue.

Au fil de ses déambulations dans la ville, le photographe Jérémy Tessier a photographié des milliers de femmes dans Paris : vélotaffeuses pressées, promeneuses du dimanche, étudiantes, mères, cyclistes du soir. Des profils qui composent un portrait collectif et sensible de la Parisienne à vélo en 2026.

L’exposition invite à voir Paris autrement — à hauteur de guidon, au rythme de celles qui la traversent sans s’arrêter.

Les Parisiennes à vélo s’inscrit dans un projet plus large : un livre historique et photographique — Les Parisiennes à vélo, une histoire de liberté — à paraître aux Éditions de Paris courant 2026.

Entrée libre.

L’exposition est accueillie par la Mairie du 6e arrondissement de Paris.

Des instantanés urbains inédits de Parisiennes à vélo, captés sur le vif dans les rues de Paris.

Du mercredi 06 mai 2026 au mardi 26 mai 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-06T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-27T01:59:59+02:00

Date(s) :

Mairie du 6e arrondissement 78 rue Bonaparte 75006 PARIS



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