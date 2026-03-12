Christophe Panzani & Ziv Ravitz : Release party au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

La chaîne est verticale et tendue, maintenue sous tension, tandis que la trame se déplace horizontalement, traversant et liant le tout.

Dans ce projet, Christophe Panzani (Anne Paceo, Vincent Peirani, Gaël Faye, Hocus Pocus, 20syl) et Ziv Ravitz (Avishai Cohen, Mark Turner, Lee Konitz, Kurt Rosenwinkel, Shai Maestro, Esperanza Spalding) échangent continuellement ces rôles – tantôt chaîne, tantôt trame – entrelaçant leurs contributions dans la trame musicale. La musique a émergé lentement, fil après fil, chaque brin trouvant sa place au fil du temps. Voilà pourquoi l’enregistrement s’est étendu sur deux années : ce n’était pas un projet conventionnel. Le temps lui-même est devenu un matériau, tissé dans la fabrique de l’œuvre.

Christophe Panzani : saxophone

Ziv Ravitz : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Nouvel album « Warp & Weft » (label PK Musik) — Dans la fabrication du tissu, la chaîne et la trame (Warp & Weft en anglais) constituent l’essence du tissage, transformant des fils libres en une étoffe.

Le mercredi 06 mai 2026

de 21h30 à 22h30

Le mercredi 06 mai 2026

de 19h30 à 20h30

Le mardi 05 mai 2026

de 21h30 à 22h30

Le mardi 05 mai 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 19 à 24 euros

Tarif sur place : 22 à 27 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-06T00:30:00+02:00

fin : 2026-05-07T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-05T19:30:00+02:00_2026-05-05T20:30:00+02:00;2026-05-05T21:30:00+02:00_2026-05-05T22:30:00+02:00;2026-05-06T19:30:00+02:00_2026-05-06T20:30:00+02:00;2026-05-06T21:30:00+02:00_2026-05-06T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



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