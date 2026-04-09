Raisa K + Ugné Uma Lafayette Anticipations Paris
Raisa K + Ugné Uma Lafayette Anticipations Paris mardi 5 mai 2026.
Figure singulière de la scène londonienne, Raisa K déploie une pop d’avant-garde à la fois intime et vibrante, traversée par les bruits de la ville et portée par une voix magnétique. Ancienne membre de Micachu and the Shapes et collaboratrice de longue date de Mica Levi – aujourd’hui à ses côtés au sein de Good Sad Happy Bad – elle développe une écriture directe et sensible, explorant les thèmes de l’intimité et de la vulnérabilité. Son premier album Affectionately, paru l’an dernier chez 15 love, affirme une identité à la fois délicate et audacieuse.
Sur scène, elle est accompagnée de Coby Sey (basse, voix) et Pike (batterie), prolongeant un dialogue musical déjà nourri de collaborations passées.
En écho, Ugnė Uma propose une performance en première partie où la voix devient matière à transformation. Entre improvisation vocale et textures électroniques, elle compose des paysages sonores mouvants, invitant à une expérience extatique.
Une soirée pensée comme un espace d’écoute sensible, où les voix se mêlent, se transforment et ouvrent de nouvelles formes de narration musicale.
Une double exploration musicale, entre pop d’avant-garde et improvisation vocale et électronique, avec Raisa K et Ugné Uma.
Le mardi 05 mai 2026
de 19h30 à 21h30
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-05T22:30:00+02:00
fin : 2026-05-06T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-05T19:30:00+02:00_2026-05-05T21:30:00+02:00
Lafayette Anticipations 9, rue du Plâtre 75004 Paris
https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/raisa-k-ugne-uma
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