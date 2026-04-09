Raisa K + Ugné Uma Lafayette Anticipations Paris

Figure singulière de la scène londonienne, Raisa K déploie une pop d’avant-garde à la fois intime et vibrante, traversée par les bruits de la ville et portée par une voix magnétique. Ancienne membre de Micachu and the Shapes et collaboratrice de longue date de Mica Levi – aujourd’hui à ses côtés au sein de Good Sad Happy Bad – elle développe une écriture directe et sensible, explorant les thèmes de l’intimité et de la vulnérabilité. Son premier album Affectionately, paru l’an dernier chez 15 love, affirme une identité à la fois délicate et audacieuse.

Sur scène, elle est accompagnée de Coby Sey (basse, voix) et Pike (batterie), prolongeant un dialogue musical déjà nourri de collaborations passées.

En écho, Ugnė Uma propose une performance en première partie où la voix devient matière à transformation. Entre improvisation vocale et textures électroniques, elle compose des paysages sonores mouvants, invitant à une expérience extatique.

Une soirée pensée comme un espace d’écoute sensible, où les voix se mêlent, se transforment et ouvrent de nouvelles formes de narration musicale.

Une double exploration musicale, entre pop d’avant-garde et improvisation vocale et électronique, avec Raisa K et Ugné Uma.

Le mardi 05 mai 2026

de 19h30 à 21h30

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-05T22:30:00+02:00

fin : 2026-05-06T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-05T19:30:00+02:00_2026-05-05T21:30:00+02:00

Lafayette Anticipations 9, rue du Plâtre 75004 Paris

https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/raisa-k-ugne-uma



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