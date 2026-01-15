Stage informatique : Initiation à l’Intelligence Artificielle Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS

En 3 séances pour un total de 6 heures, ce stage d’initiation permet de découvrir ce qu’est l’Intelligence Artificielle, comment elle fonctionne et comment l’utiliser concrètement, dans une ambiance pédagogique et conviviale.

Comprendre l’IA et l’utiliser simplement dans la vie quotidienne.

Le mardi 19 mai 2026

de 20h00 à 22h00

Le mardi 12 mai 2026

de 20h00 à 22h00

Le mardi 05 mai 2026

de 20h00 à 22h00

payant

En fonction du Quotient Familial.

Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 99 ans.

Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre 75016 PARIS

https://www.actisce.eu/point-du-jour +33146510315 capointdujour@actisce.org https://www.facebook.com/centrepointdujour https://www.facebook.com/centrepointdujour



