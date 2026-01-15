Stage informatique : Initiation à l’Intelligence Artificielle Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS
En 3 séances pour un total de 6 heures, ce stage d’initiation permet de découvrir ce qu’est l’Intelligence Artificielle, comment elle fonctionne et comment l’utiliser concrètement, dans une ambiance pédagogique et conviviale.
Comprendre l’IA et l’utiliser simplement dans la vie quotidienne.
Le mardi 19 mai 2026
de 20h00 à 22h00
Le mardi 12 mai 2026
de 20h00 à 22h00
Le mardi 05 mai 2026
de 20h00 à 22h00
payant
En fonction du Quotient Familial.
Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 99 ans.
Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre 75016 PARIS
https://www.actisce.eu/point-du-jour +33146510315 capointdujour@actisce.org https://www.facebook.com/centrepointdujour https://www.facebook.com/centrepointdujour
