Lancement de la campagne photo La Roche Paris

Découvrez le fonds photographique hérité du concours « C’était Paris en 1970 » conservé à la Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP), une source abondante en possibilités de reconductions photographiques dans la capitale. Le CAUE de Paris présentera les enjeux de l’Atlas de paysages et détaillera les modalités de participation à cette première campagne photo.

En participant à cette soirée, découvrez comment contribuer à l’Observatoire photo et rejoindre une dynamique collective de suivi et de récit du territoire !

En 1970, la Fnac organise un grand concours photo ouvert à tous les photographes amateurs avec un seul mot d’ordre : capturer Paris sous tous ses angles pour fixer l’image de la ville dans une période de grande mutation urbaine. Le territoire est découpé en 1755 carrés de 250 mètres de côté, attribués à 15 000 candidats. Des dizaines de milliers de photographies sont remises, et données plus tard à la Bibliothèque historique de la Ville de Paris qui conserve aujourd’hui ce fonds d’une richesse sans équivalent.

En 2020, l’État et la Ville de Paris s’associent pour la réalisation d’un Atlas de paysages de Paris, le dernier manquant en Île-de-France. Cet outil porte l’ambition de fournir une meilleure connaissance de l’ensemble des paysages parisiens dans les projets urbains à venir. Confié à l’équipe de recherche du HRC – EPFL dirigée par Paola Viganò, avec les apports du CAUE pour le volet participatif, l’Atlas est publié en ligne en 2025.

Atlas de paysages de Paris

En 2026, dans la continuité de cet objectif de connaissance des paysages de Paris, la Ville et le CAUE ouvrent à toutes et tous la contribution à l’observatoire photographique pour une première campagne participative. En prenant appui sur l’extraordinaire richesse du fonds « C’était Paris en 1970 », en partie numérisé et rendu accessible par la BHVP, c’est l’opportunité de reconductions photographiques à plus d’un demi-siècle d’intervalle qui se présente, mêlant chasse au trésor et machine à remonter le temps.

Venez découvrir comment photographie, ville et paysage sont liés, et contribuez à cette campagne photographique participative !

Croisement des rues Montmartre et de Turbigo, 2026 ; Crédits : CAUE de Paris – V. Guiné

Programme et intervenants

Introduction – Présentation de l’Atlas de paysages de Paris

Les observatoires de paysage : des outils de connaissance et de suivi de l’évolution des paysages

• Frédérique Mocquet, architecte, docteur en architecture et maîtresse de conférence à l’ENSA Paris-Est

C’était Paris en 1970 : Concours et fonds photographique

• Juliette Eymeoud, conservatrice du département de la photographie et de l’iconographie à la Bibliothèque historique de la Ville de Paris, chargée de conservation du fonds du concours Fnac « C’était Paris en 1970 »

• Claude Charensol, photographe amateur ayant participé au concours

Présentation de la campagne : règles de contribution, outil de versement et programme de promenades associées.

Modération par Vincent Guiné, paysagiste-urbaniste, chargé de mission au CAUE de Paris.

Cette soirée est ouverte à toutes et tous dans la limite des places disponibles, sur inscription individuelle obligatoire.

Cycle « C’était Paris en 1970 » Pour aller plus loin sur le concours « C’était Paris en 1970 », découvrez le cycle dédié organisé par la Bibliothèque historique de la Ville de Paris, à partir du 1er juin.

En partenariat avec la Ville de Paris, le CAUE marque l’ouverture des contributions à l’Observatoire photo participatif des paysages parisiens avec une table ronde à La Roche (espace de l’ancien hôpital La Rochefoucauld).

Le mardi 05 mai 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-05T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-05T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-05T19:00:00+02:00_2026-05-05T20:30:00+02:00

La Roche 15, avenue du Général Leclerc 75014 Paris

https://www.caue75.fr/content/lancement-observatoire-2026 https://www.facebook.com/cauedeparis https://www.facebook.com/cauedeparis



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