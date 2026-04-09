Rencontre avec l’artiste Dana Lixenberg autour de sa pratique de l’édition de livres, en discussion avec Roger Willems de Roma Publications Maison Européenne de la Photographie Paris

L’édition occupe une place importante dans la pratique de Dana Lixenberg. Lors de cette rencontre, elle dialoguera avec Roger Willems, fondateur de Roma Publications, graphiste et éditeur, et figure reconnue de l’édition d’art, avec qui elle collabore étroitement depuis de nombreuses années sur ses projets d’édition. Ensemble, iels ont produit une série d’ouvrages, chacun conçu sur mesure pour le projet, y compris le catalogue de l’exposition actuellement présenté à la MEP.

Iels reviendront sur le processus de création des livres, de la conception à la mise en page. Iels partageront également les choix artistiques et éditoriaux qui donnent à chaque publication son identité propre. Ce sera également l’occasion d’aborder la manière dont les livres permettent au travail de Lixenberg de dépasser les contraintes des magazines et de la culture populaire, reflétant son engagement profond et sur le long terme auprès de ses sujets.

La rencontre sera modérée par Laurie Hurwitz, co-commissaire de l’exposition.

La discussion sera suivie d’une session de signature à la librairie à partir de 20h.

Dans le cadre de l’exposition « Dana Lixenberg — American Images », la MEP a le plaisir de vous inviter à une rencontre autour de la pratique de l’édition des livres de Dana Lixenberg. La rencontre sera suivie d’une session de signature à la librairie.

Le jeudi 30 avril 2026

de 19h00 à 20h30

payant

De 0 à 14 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-30T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-30T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-30T19:00:00+02:00_2026-04-30T20:30:00+02:00

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/event/rencontre-avec-lartiste-dana-lixenberg-autour-de-sa-pratique-de-ledition-de-livres-en-discussion-avec-roger-willems-de-roma-publications/ +33144787500 info@mep-fr.org



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