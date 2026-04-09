Croquer la musique : concert et atelier de modèle vivant ! La Roche Paris

La soirée s’ouvrira par une séance de modèle vivant musical : les jazzmen Adrian Chaillou (sa) et Matthieu Kochersperger (g) joueront en direct pendant que les participant·es seront invité·es à dessiner leurs gestes et leurs postures. Une expérience sensible pour observer les corps en jeu et tenter de saisir sur le papier l’élan et l’énergie de la musique.

Elle se poursuivra avec le concert du duo Madeleine & Salomon, formé par Clotilde Rullaud (voix, flûte) et Alexandre Saada (piano, voix). Inspiré de leur album Eastern Spring, leur répertoire revisite avec délicatesse des chansons pop des années 1960–1970 issues du bassin méditerranéen — du Maroc à la Turquie — dans des arrangements sensibles mêlant jazz, poésie et improvisation.

Une soirée pour célébrer le jazz autrement, entre regard, écoute et création partagée.

À l’occasion de l’International Jazz Day, la Cie Tzig’Art et le Studio Blauhai vous invitent à une soirée artistique dans les jardins de La Roche, où dessin, jazz et musique improvisée se rencontrent dans un même mouvement.

Le jeudi 30 avril 2026

de 19h00 à 22h00

gratuit

Participation libre et consciente.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-30T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-01T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-30T19:00:00+02:00_2026-04-30T22:00:00+02:00

La Roche 15, avenue du Général Leclerc 75014 Paris



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