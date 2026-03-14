LesCaribéennesDeMai20 Pablo Murgier Trio Le Baiser Salé Paris

Trois musiciens, une même respiration. Le Trio mené par pablo Murgier s’appuie sur une écriture précise pour ouvrir de larges espaces de liberté, où le son circule, se transforme et se met en tension. La musique avance par contrastes, entre élans rythmiques francs et zones plus retenues, toujours guidée par une forte identité collective.

Les compositions de Pablo Murgier servent de cadre à un jeu profondément interactif. Le pianiste impulse des formes ouvertes, que le batteur brésilien Miguel Couto dynamite par une approche rythmique souple et instinctive, pendant que le contrebassiste Romain Lécuyer tisse une matière sonore dense et mobile. Rien n’est figé : tout se construit dans l’instant, à l’écoute de l’autre.

Un trio complice où piano, batterie et contrebasse inventent le jazz en direct.

Le jeudi 30 avril 2026

de 21h30 à 23h00

payant

De 13 à 30 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-01T00:30:00+02:00

fin : 2026-05-01T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-30T21:30:00+02:00_2026-04-30T23:00:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

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