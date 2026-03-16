Drag Invasion avec Clover Bish de Drag Race Espagne We Are Brewers paris
Drag Invasion avec Clover Bish de Drag Race Espagne We Are Brewers paris jeudi 30 avril 2026.
DRAG INVASION avec Clover Bish
Elle marque l’histoire comme la première femme cisgenre à concourir dans Drag Race España, ouvrant une nouvelle ère pour l’art du drag.
Fière de ses origines latino-américaines, elle incarne une drag puissante, iconique et résolument incontournable.
* Special Guest: Tabi Stone “Drag reporter for Tetu MAG”
Jeudi 30 avril 2026 (veille de jour férié ! )
WAB – Paris
AU PROGRAMME
TALK SESSION EXCLUSIVE
Autour du lancement de notre nouveau format YouTube » Quetzal Late Show”
→ échange avec l’artiste
→ confidences, parcours et vision du drag aujourd’hui
Meet & Greet gratuit — à réserver après l’achat d’un billet
(Valable uniquement pour les détenteur·rice·s d’une place, dans la limite des disponibilités)
→ Interactions avec le public
Parce que Drag Invasion, c’est aussi du fun, du chaos… et beaucoup d’amour.
DRAG SHOW
Performances , surprises et célébration de ces deux années incroyables.
DRAG INVASION AVEC CLOVER BISH DRAG RACE ESPAGNE
marque l’histoire comme la première femme cisgenre à concourir dans Drag Race España, ouvrant une nouvelle ère pour l’art du drag.
Le jeudi 30 avril 2026
de 19h00 à 00h00
gratuit sous condition
Places des 10€ et 20€
Public jeunes et adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 65 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-30T22:00:00+02:00
fin : 2026-04-30T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-30T19:00:00+02:00_2026-04-30T00:00:00+02:00
We Are Brewers 16 Bd Jules Ferry, 75011 paris
https://shotgun.live/fr/events/drag-invasion-avril +33752259273 draginvasionparis@gmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=61550057999081 https://www.facebook.com/profile.php?id=61550057999081
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