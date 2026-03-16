Drag Invasion avec Clover Bish de Drag Race Espagne We Are Brewers paris

DRAG INVASION avec Clover Bish

Elle marque l’histoire comme la première femme cisgenre à concourir dans Drag Race España, ouvrant une nouvelle ère pour l’art du drag.

Fière de ses origines latino-américaines, elle incarne une drag puissante, iconique et résolument incontournable.

* Special Guest: Tabi Stone “Drag reporter for Tetu MAG”

Jeudi 30 avril 2026 (veille de jour férié ! )

WAB – Paris

AU PROGRAMME

TALK SESSION EXCLUSIVE

Autour du lancement de notre nouveau format YouTube » Quetzal Late Show”

→ échange avec l’artiste

→ confidences, parcours et vision du drag aujourd’hui

Meet & Greet gratuit — à réserver après l’achat d’un billet

(Valable uniquement pour les détenteur·rice·s d’une place, dans la limite des disponibilités)

→ Interactions avec le public

Parce que Drag Invasion, c’est aussi du fun, du chaos… et beaucoup d’amour.

DRAG SHOW

Performances , surprises et célébration de ces deux années incroyables.

DRAG INVASION AVEC CLOVER BISH DRAG RACE ESPAGNE

marque l’histoire comme la première femme cisgenre à concourir dans Drag Race España, ouvrant une nouvelle ère pour l’art du drag.

Le jeudi 30 avril 2026

de 19h00 à 00h00

gratuit sous condition

Places des 10€ et 20€

Public jeunes et adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 65 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-30T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-30T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-30T19:00:00+02:00_2026-04-30T00:00:00+02:00

We Are Brewers 16 Bd Jules Ferry, 75011 paris

https://shotgun.live/fr/events/drag-invasion-avril +33752259273 draginvasionparis@gmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=61550057999081 https://www.facebook.com/profile.php?id=61550057999081



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