International Jazz Day à La Roche : Madeleine & Salomon en concert Jardins de La Roche Paris

Au programme, à 20h30, le concert du duo Madeleine & Salomon formé par Clotilde Rullaud (vc, fl) & Alexandre Saada (p, vc). Inspiré de leur album Eastern Spring, leur répertoire revisite avec délicatesse des chansons pop des années 1960–1970 issues du bassin méditerranéen, du Maroc à la Turquie, dans des arrangements sensibles mêlant jazz, poésie et improvisation.



« Une voix, un piano et beaucoup, beaucoup d’émotion. D’où naît-elle?

De l’entière sincérité nichée dans la voix bouleversante de Clotilde Rullaud (Madeleine) et dans le jeu à l’unisson d’Alexandre Saada (Salomon). Ce cœur double qui bat si vivement et se brûle à la grande passion de l’Orient, impossible de ne pas l’accueillir. En concert, il est presque difficile de soutenir l’émotion qui passe dans les interprétations de Madeleine & Salomon. » — Louis-Julien Nicolaou – Télérama & Télérama Sortir – TTTT

« Que celui ou celle dont les poils ne se dresseront pas sur les bras à l’écoute de la voix chaude et habitée de Clotilde Rullaud ou du piano sous tension mélodique d’Alexandre Saada lève le doigt ! » — Denis Desassis – CITIZEN JAZZ – ELU!

« D’une voix puissamment travaillée, d’un piano impressionnant d’impressionnisme, ils rapportent des chants, des thèmes, des hits venus de la Méditerranée et les adressent à nos oreilles déconditionnées. » — Guy Darol – JAZZ MAGAZINE

Et dès 19h, la soirée s’ouvrira par un modèle vivant musical : les jazzmen Adrian Chaillou (sa) et Matthieu Kochersperger (g) joueront en direct pendant que le public sera invité à dessiner leurs gestes et leurs postures.

Une soirée unique pour célébrer le jazz autrement, entre regard, écoute et création partagée.

N.B. : Le matériel de dessin pour le modèle vivant n’est pas fourni. Il est possible de participer aux deux temps de la soirée en tant que dessinateur ou en tant qu’écoutant. Solution de repli prévue en cas de pluie.

À l’occasion de l’International Jazz Day, la Cie Tzig’Art et le Studio Blauhai vous ont concocté une soirée dans les jardins de La Roche, où dessin et jazz se rencontrent dans un même mouvement.

Le jeudi 30 avril 2026

de 19h00 à 22h00

gratuit sous condition Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-30T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-01T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-30T19:00:00+02:00_2026-04-30T22:00:00+02:00

Jardins de La Roche 15 avenue du Général Leclerc 75014 Paris

https://www.facebook.com/madeleineandsalomon/ https://www.facebook.com/madeleineandsalomon/



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