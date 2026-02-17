VOILAAA SOUND SYSTEM New Morning Paris

Le lyonnais Bruno « Patchworks » Hovart est un producteur hyperactif qui ne s’accroche ni à un style musical, ni à un alias. On le retrouve depuis plus de quinze ans sur différents labels de Lyon, Paris, Berlin, Detroit, Melbourne ou Londres.

Il a dévoilé en 2015 VOILAAA, projet afro-disco sur le label Favorite Recordings. Groovy, son album « On te l’avait dit » sonne comme un hymne aux plus belles années de la disco, nous replongeant au coeur des années 1970 de Lagos ou Abidjan.

VOILAAA Sound System, c’est le collectif qui l’entoure pour des sets sound system furieux, afro, disco et moites, inspirés de l’esprit « Notting Hill ».

Un style Afro Disco unique, des tubes en pagaille, les meilleurs titres de chansons et d’album, c’est VOILAAA qui débarque en Sound System explosif pour fêter ses 10 ans.

Le jeudi 30 avril 2026

de 19h00 à 22h00

payant Tarif Normal : 22 EUR Tout public.

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris



