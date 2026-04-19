Atelier scrapbooking créatif Coffee-shop (adresse lors de l’inscription) Paris

Scrap’ avec le That It Club

Le dimanche 26 avril à 11h30 à Paris,

on se retrouve pour penser à nous… mais version créative. On sort

les stickers, les jolies pages, les stylos qui donnent envie d’écrire,

et tout ça autour d’un café matinal.

Le billet comprend

l’ensemble du matériel de scrap : un carnet de la marque MUJI, des

stickers, des coloriages & jeux du club, des rubans/washi tapes, du

papier décoratif, etc…

Petit détail important : chacun apporte ses propres photos/souvenirs pour les intégrer dans son carnet.

On colle, on décore, on rêve un peu… et on redémarre du bon pied.

Places très limitées – pensez vite à réserver pour ne pas le manquer !

Lieu communiqué par mail lors de l’inscription

Me, Myself and I Scrapbooking avec le That It Club. Rdv le dimanche 26 avril à 11h30 à Paris !

Le dimanche 26 avril 2026

de 11h00 à 13h00

payant

je vous prépare un kit complet (stickers, carnet, stylo, petites merveilles ✨).

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-26T14:00:00+02:00

fin : 2026-04-26T16:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-26T11:00:00+02:00_2026-04-26T13:00:00+02:00

Coffee-shop (adresse lors de l’inscription) Le marais 75004 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/atelier-scrapbooking-me-myself-and-i-tickets-1987394243682?aff=erelexpmlt thatitclub@gmail.com



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