Atelier scrapbooking créatif Coffee-shop (adresse lors de l’inscription) Paris
Atelier scrapbooking créatif Coffee-shop (adresse lors de l’inscription) Paris dimanche 26 avril 2026.
Scrap’ avec le That It Club
Le dimanche 26 avril à 11h30 à Paris,
on se retrouve pour penser à nous… mais version créative. On sort
les stickers, les jolies pages, les stylos qui donnent envie d’écrire,
et tout ça autour d’un café matinal.
Le billet comprend
l’ensemble du matériel de scrap : un carnet de la marque MUJI, des
stickers, des coloriages & jeux du club, des rubans/washi tapes, du
papier décoratif, etc…
Petit détail important : chacun apporte ses propres photos/souvenirs pour les intégrer dans son carnet.
On colle, on décore, on rêve un peu… et on redémarre du bon pied.
Places très limitées – pensez vite à réserver pour ne pas le manquer !
Lieu communiqué par mail lors de l’inscription
Me, Myself and I Scrapbooking avec le That It Club. Rdv le dimanche 26 avril à 11h30 à Paris !
Le dimanche 26 avril 2026
de 11h00 à 13h00
payant
je vous prépare un kit complet (stickers, carnet, stylo, petites merveilles ✨).
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-26T14:00:00+02:00
fin : 2026-04-26T16:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-26T11:00:00+02:00_2026-04-26T13:00:00+02:00
Coffee-shop (adresse lors de l’inscription) Le marais 75004 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/atelier-scrapbooking-me-myself-and-i-tickets-1987394243682?aff=erelexpmlt thatitclub@gmail.com
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