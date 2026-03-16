Festival ComPassion is sexy Maison des étudiants Paris

Festival ComPassion is sexy Maison des étudiants Paris

Festival ComPassion is sexy Maison des étudiants Paris samedi 25 avril 2026.

Un projet ERASMUS+ pour sensibiliser à la santé mentale à travers la pratque artistique. Les Philentropes et Olotites t’invitent à participer gratuitement des ateliers dédies dans le cadre de son festival de clîture de projet ComPassion is sexy.

Festival ComPassion is sexy : Un programme de malade!
Du samedi 25 avril 2026 au dimanche 26 avril 2026 :
dimanche
de 15h00 à 18h00
dimanche
de 10h00 à 13h00
samedi
de 15h00 à 18h00
samedi
de 10h00 à 15h00
gratuit sous condition

Réservez votre participation à la séance de votre choix :)

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-25T13:00:00+02:00
fin : 2026-04-26T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-25T10:00:00+02:00_2026-04-25T15:00:00+02:00;2026-04-25T15:00:00+02:00_2026-04-25T18:00:00+02:00;2026-04-26T10:00:00+02:00_2026-04-26T13:00:00+02:00;2026-04-26T15:00:00+02:00_2026-04-26T18:00:00+02:00

Maison des étudiants 50 Rue des Tournelles  75003 Paris
https://my.weezevent.com/festival-compassion-is-sexy +33642969710 production.lesphilentropes@gmail.com


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