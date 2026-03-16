Festival ComPassion is sexy Maison des étudiants Paris

Un projet ERASMUS+ pour sensibiliser à la santé mentale à travers la pratque artistique. Les Philentropes et Olotites t’invitent à participer gratuitement des ateliers dédies dans le cadre de son festival de clîture de projet ComPassion is sexy.

Festival ComPassion is sexy : Un programme de malade!

Du samedi 25 avril 2026 au dimanche 26 avril 2026 :

dimanche

de 15h00 à 18h00

dimanche

de 10h00 à 13h00

samedi

de 15h00 à 18h00

samedi

de 10h00 à 15h00

gratuit sous condition

Réservez votre participation à la séance de votre choix :)

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-25T13:00:00+02:00

fin : 2026-04-26T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-25T10:00:00+02:00_2026-04-25T15:00:00+02:00;2026-04-25T15:00:00+02:00_2026-04-25T18:00:00+02:00;2026-04-26T10:00:00+02:00_2026-04-26T13:00:00+02:00;2026-04-26T15:00:00+02:00_2026-04-26T18:00:00+02:00

Maison des étudiants 50 Rue des Tournelles 75003 Paris

https://my.weezevent.com/festival-compassion-is-sexy +33642969710 production.lesphilentropes@gmail.com



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