Journée mondiale de visibilité lesbienne : Un espace de convivialité et des activités à la Halle des Blancs Manteaux Halle des blancs manteaux Paris
Journée mondiale de visibilité lesbienne : Un espace de convivialité et des activités à la Halle des Blancs Manteaux Halle des blancs manteaux Paris dimanche 26 avril 2026.
Le 26 avril, des temps forts conviviaux se tiendront à la
Halle des Blancs Manteaux, de 10h30 à 20h. En famille, entre amies ou en solo, venez
célébrer cette journée autour des identités et des cultures lesbiennes, et
contribuer par là même à la lutte contre la lesbophobie et l’invisibilisation.
Au programme :
De 10h30 à 14h : Premiers temps associatifs, par
exemple :
– Jusqu’à 11h30 : activités
sportives pour tous·tes (échauffement, exercices de ballon, et jeux de rugby
Touch 5×5 sur un micro terrain) par les Simones rugby et Front Runners de Paris ;
– De 10h30 à 12h30 : échange avec deux adhérentes sur les sujets de maternité lesbienne et parcours PMA. Organisé par l’Association des parents et futurs parents Gays et Lesbiens (APGL) ;
– De 10h30 à 13h : atelier « Dessine ta famille » et stand de
livres pour enfants par le Collectif famille·s.
De 14h à 17h : déambulation dans les espaces
conviviaux et découverte des stands associatifs (Cineffable, Volley-vous+, Paroles
lesbiennes, Randonova, Réseau Centre LGBT, Réseau lesbien L* de la Ville de
Paris…)
Puis jusqu’à 20h : expositions, animations, stands…
avec, notamment :
– De 16h à 18h : ateliers
peinture et exposition du Vendredi des Femmes ;
– A
17h : Echanges avec Clélia Richard co-autrice du livre « Le droit des
familles LGBT+ – Podcast
« Mes voisines » par par Mélanie Van Danes du Réseau lesbien L* de la
Ville de Paris ;
– De 17h à 20 h : exposition d’Archives Recherches Cultures
Lesbiennes (ARCL) avec la possibilité de faire des dons d’archives – Exposition de Régine Hugoninc, membre du Réseau lesbien L* Ville de Paris ;
– De 18h10 à 19h : représentation de la chorale Les Gamme’elles ;
– A 19h : blind test par une membre du Réseau lesbien L* de la Ville de Paris.
Ce programme n’est pas exhaustif. Des expositions, une lesbothèque et d’autres rendez-vous attendent. L’événement est accessible
sans réservation.
La Journée mondiale de visibilité lesbienne se tiendra le dimanche 26 avril 2026. Pour marquer cet évènement, la Ville de Paris met à la disposition des associations lesbiennes et queers la Halle des Blancs Manteaux dans le 4e arrondissement. L’objectif est de renforcer leur visibilité et d’offrir un espace d’accueil, de rencontres et d’activités.
Le dimanche 26 avril 2026
de 10h30 à 20h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-26T13:30:00+02:00
fin : 2026-04-26T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-26T10:30:00+02:00_2026-04-26T20:00:00+02:00
Halle des blancs manteaux 48 Rue Vieille du Temple 75004 Paris
Métro -> 1 : Saint-Paul (le Marais) (Paris) (425m)
Bus -> 29 : Rue Vieille du Temple (Paris) (154m)
Vélib -> Vieille du Temple – Francs Bourgeois (12.75m)
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