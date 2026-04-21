Journée mondiale de visibilité lesbienne : Un espace de convivialité et des activités à la Halle des Blancs Manteaux Halle des blancs manteaux Paris

Le 26 avril, des temps forts conviviaux se tiendront à la

Halle des Blancs Manteaux, de 10h30 à 20h. En famille, entre amies ou en solo, venez

célébrer cette journée autour des identités et des cultures lesbiennes, et

contribuer par là même à la lutte contre la lesbophobie et l’invisibilisation.

Au programme :

De 10h30 à 14h : Premiers temps associatifs, par

exemple :

– Jusqu’à 11h30 : activités

sportives pour tous·tes (échauffement, exercices de ballon, et jeux de rugby

Touch 5×5 sur un micro terrain) par les Simones rugby et Front Runners de Paris ;

– De 10h30 à 12h30 : échange avec deux adhérentes sur les sujets de maternité lesbienne et parcours PMA. Organisé par l’Association des parents et futurs parents Gays et Lesbiens (APGL) ;

– De 10h30 à 13h : atelier « Dessine ta famille » et stand de

livres pour enfants par le Collectif famille·s.

De 14h à 17h : déambulation dans les espaces

conviviaux et découverte des stands associatifs (Cineffable, Volley-vous+, Paroles

lesbiennes, Randonova, Réseau Centre LGBT, Réseau lesbien L* de la Ville de

Paris…)

Puis jusqu’à 20h : expositions, animations, stands…

avec, notamment :

– De 16h à 18h : ateliers

peinture et exposition du Vendredi des Femmes ;

– A

17h : Echanges avec Clélia Richard co-autrice du livre « Le droit des

familles LGBT+ – Podcast

« Mes voisines » par par Mélanie Van Danes du Réseau lesbien L* de la

Ville de Paris ;

– De 17h à 20 h : exposition d’Archives Recherches Cultures

Lesbiennes (ARCL) avec la possibilité de faire des dons d’archives – Exposition de Régine Hugoninc, membre du Réseau lesbien L* Ville de Paris ;

– De 18h10 à 19h : représentation de la chorale Les Gamme’elles ;

– A 19h : blind test par une membre du Réseau lesbien L* de la Ville de Paris.

Ce programme n’est pas exhaustif. Des expositions, une lesbothèque et d’autres rendez-vous attendent. L’événement est accessible

sans réservation.

La Journée mondiale de visibilité lesbienne se tiendra le dimanche 26 avril 2026. Pour marquer cet évènement, la Ville de Paris met à la disposition des associations lesbiennes et queers la Halle des Blancs Manteaux dans le 4e arrondissement. L’objectif est de renforcer leur visibilité et d’offrir un espace d’accueil, de rencontres et d’activités.

Le dimanche 26 avril 2026

de 10h30 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-26T13:30:00+02:00

fin : 2026-04-26T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-26T10:30:00+02:00_2026-04-26T20:00:00+02:00

Halle des blancs manteaux 48 Rue Vieille du Temple 75004 Paris

Métro -> 1 : Saint-Paul (le Marais) (Paris) (425m)

Bus -> 29 : Rue Vieille du Temple (Paris) (154m)

Vélib -> Vieille du Temple – Francs Bourgeois (12.75m)

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