Salon du fromage et des produits laitiers, Paris Expo, Porte de Versailles, Paris

Salon du fromage et des produits laitiers 7 – 9 juin Paris Expo, Porte de Versailles Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-09T09:30:00+02:00 – 2026-06-09T18:30:00+02:00

Le Salon du Fromage et des Produits Laitiers est le rendez-vous professionnel incontournable pour tous les acteurs de la filière laitière. Producteurs, affineurs, coopératives, importateurs, distributeurs, crémiers-fromagers, restaurateurs et distributeurs s’y donnent rendez-vous tous les deux ans à Paris Expo Porte de Versailles pour découvrir l’excellence des fromages et produits laitiers de France et du monde entier.

En 2024, l’événement a réuni 290 exposants représentant 448 marques, venues de 15 pays et accueilli 8 500 visites professionnelles, dont 21 % d’acheteurs internationaux. Une preuve du rayonnement mondial du salon et de son rôle moteur dans valorisation des nouveautés fromagères et de la créativité autour de la filière laitière.

Paris Expo, Porte de Versailles Place de la Porte de Versailles 75015 Paris Paris 75015 Quartier Saint-Lambert Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « isabelle.fabre@comexposium.com »}]

L’évènement international et incontournable des évènements de qualité

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