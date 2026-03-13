24e Grand vide-greniers rues Pixérécourt et de Belleville Rue Pixérécourt & rue de Belleville à Paris 20e Paris

Organisé par l’association École Fatou Kaba pour la solidarité avec une école au Sénégal.

Événement convivial où chiner en famille.

Plusieurs cafés et restaurants.

Métro Télégraphe/Place des Fêtes- Bus

20/96/26/60/48.

Organisé sous réserve de

l’accord de la Mairie.

Rue Pixérécourt (du 31 au 90) et rue de Belleville

(du 210 au 240)

12 euros le mètre linéaire. Réservé aux

particuliers et associations.

Inscriptions :

– Par courrier adressé à l’association

73 rue Pixérécourt, 75020. Joindre une copie de pièce d’identité, chèque à

l’ordre d’Association Ecole Fatou Kaba. Indiquer votre adresse

postale, téléphone et email.

– Par

internet en suivant ce lien :

https://www.helloasso.com/associations/association-ecole-fatou-kaba/evenements/24e-vide-grenier-pixerecourt-belleville

– Aux permanences 69 rue Pixérécourt,

au bar La cantina del 20

– jeudi 21 mai de 18h30 à 20h

– samedi 30 mai de 10h30 à 12h30

– mercredis 27 mai et 3 juin de 17h30 à 19h

Vide-greniers bisannuel de l’Association École Fatou Kaba.

Le dimanche 07 juin 2026

de 08h00 à 19h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-07T11:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-07T08:00:00+02:00_2026-06-07T19:00:00+02:00

Rue Pixérécourt & rue de Belleville à Paris 20e 73, rue Pixérécourt 75020 Paris

http://fatoukaba.org/ +33667203725 association@fatoukaba.org



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