Exposition des usagers au centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS

Les usagers des activités d’Arts Plastiques sont à l’honneur en juin. Dessin peinture, BD, Aquarelle, Arts imprimés, Linogravure, Architecture, … Les travaux sont exposés sur 3 niveaux et dans la cage d’escalier du centre.

Ateliers adultes : du 9 au 20 juin

Ateliers enfants : du 23 juin au 10 juillet

Les créations des ateliers d’Arts Plastiques sont exposées tout le mois de juin.

Du mardi 09 juin 2026 au vendredi 10 juillet 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-09T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-11T01:59:59+02:00

Date(s) :

Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial 9, rue Tchaïkovski 75018 PARIS

https://www.actisce.eu/jm-martial +33158205800 cpajeanmichelmartial@actisce.org https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/ https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/



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