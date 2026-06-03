Exposition des usagers au centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS
Exposition des usagers au centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS mardi 9 juin 2026.
Les usagers des activités d’Arts Plastiques sont à l’honneur en juin. Dessin peinture, BD, Aquarelle, Arts imprimés, Linogravure, Architecture, … Les travaux sont exposés sur 3 niveaux et dans la cage d’escalier du centre.
Ateliers adultes : du 9 au 20 juin
Ateliers enfants : du 23 juin au 10 juillet
Les créations des ateliers d’Arts Plastiques sont exposées tout le mois de juin.
Du mardi 09 juin 2026 au vendredi 10 juillet 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-09T02:00:00+02:00
fin : 2026-07-11T01:59:59+02:00
Date(s) :
Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial 9, rue Tchaïkovski 75018 PARIS
https://www.actisce.eu/jm-martial +33158205800 cpajeanmichelmartial@actisce.org https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/ https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/
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