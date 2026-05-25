Atelier de perlage : Voyage au coeur de l’artisanat traditionnel Bibliothèque des Batignolles Paris

A partir du 15 juin 2026, la Maison Gacha accueille deux perlières des ateliers de la Fondation Jean-Félicien Gacha : Madame Igénie Nomba Gniayé, maître perlière à Bangoulap, et Madame Félicité Guiadem Tatap, perlière à Bafoussam.

A cette occasion, la bibliothèque des Batignolles, en partenariat avec la Maison Gacha, vous propose un atelier d’initiation au perlage.

Cet atelier créatif du programme d’éducation artistique et culturelle de la Maison Gacha permet de s’initier au perlage et de découvrir un pan du patrimoine culturel matériel camerounais.

Il se déroulera en trois temps :

une contextualisation autour d’un objet perlé de la collection Gacha issu du savoir-faire bamiléké ;

un temps d’échange avec les artisanes perlières autour de leur pratique ;

une initiation au perlage permettant aux participant.es de découvrir les gestes de cet artisanat traditionnel

Au Cameroun, notamment dans les régions bamileke et bamoun, l’art du perlage occupe une place centrale. Les perles de verre ornent objets de pouvoir, masques et costumes cérémoniels, et témoignent d’un fort statut symbolique. Les motifs et couleurs répondent à des codes culturels précis liés au prestige et à l’identité. Ce savoir-faire, transmis de génération en génération, perpétue un héritage artistique riche.

Igénie Nomba Gniayé est une maître artisane experte du perlage traditionnel, dont le travail a été présenté lors d’expositions et collaborations internationales au Cameroun, à Dakar, Cologne, Paris ou encore São Paulo.

Félicité Guiadem Tatap est une artisane spécialisée dans le perlage traditionnel des Grassfields, reconnue pour sa maîtrise des savoir-faire artisanaux, engagée au sein de la Fondation Jean-Félicien Gacha depuis 2018.

La

Maison Gacha est un lieu culturel hybride situé au coeur de Paris. Elle

est dédiée à la préservation et à la valorisation des savoir-faire et

des métiers de la main d’Afrique et d’ailleurs. Son champ d’action

couvre le patrimoine matériel et immatériel.

Atelier de perlage : A la découverte du patrimoine camerounais –

Voyage au cœur de l’artisanat traditionnel

Le mercredi 24 juin 2026

de 16h30 à 17h30

gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 9 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-24T19:30:00+02:00

fin : 2026-06-24T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-24T16:30:00+02:00_2026-06-24T17:30:00+02:00

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris

+33144691830 bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/



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