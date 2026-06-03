Percussions et Cuivres en vedettes Vedettes de Paris Paris

Horaires et programme à venir !

Mercredi 24 juin, les ensembles de percussions d’Yvan Ormond et les élèves du département Cuivres du conservatoire Erik Satie débarquent sur le quai des Vedettes de Paris.

Le mercredi 24 juin 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-24T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-24T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-24T16:00:00+02:00_2026-06-24T17:00:00+02:00

Vedettes de Paris 2 port de Suffren 75007 Paris

dac-cma7communication@paris.fr



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