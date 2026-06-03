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Percussions et Cuivres en vedettes Vedettes de Paris Paris

Percussions et Cuivres en vedettes Vedettes de Paris Paris

Percussions et Cuivres en vedettes Vedettes de Paris Paris mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Vedettes de Paris

Adresse : 2 port de Suffren

Ville : 75007 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Horaires et programme à venir !

Mercredi 24 juin, les ensembles de percussions d’Yvan Ormond et les élèves du département Cuivres du conservatoire Erik Satie débarquent sur le quai des Vedettes de Paris.
Le mercredi 24 juin 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-24T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-24T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-24T16:00:00+02:00_2026-06-24T17:00:00+02:00

Vedettes de Paris 2 port de Suffren  75007 Paris
dac-cma7communication@paris.fr


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