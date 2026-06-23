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PAGODIN DA COPA – BRASIL vs ESCOCIA (samba & Djs + match) Punk Paradise Paris

PAGODIN DA COPA – BRASIL vs ESCOCIA (samba & Djs + match) Punk Paradise Paris

PAGODIN DA COPA – BRASIL vs ESCOCIA (samba & Djs + match) Punk Paradise Paris mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Punk Paradise

Adresse : 44 rue de la Folie-Méricourt 75011 - Paris

Ville : Paris

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

PAGODIN DA COPA – BRASIL vs ESCOCIA (samba & Djs + match) Punk Paradise Paris Mercredi 24 juin, 20h00

Brésil vs Ecosse • Mercredi 24 Juin • 20h → 2h Le Brésil joue, Paris danse ! Venez vivre l’ambiance des rues de Rio pour une nuit 100% brésilienne au Punk Paradise !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-24T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-24T23:59:00.000+02:00

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Punk Paradise 44 rue de la Folie-Méricourt 75011 – Paris Paris


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