PAGODIN DA COPA – BRASIL vs ESCOCIA (samba & Djs + match) Punk Paradise Paris Mercredi 24 juin, 20h00

Brésil vs Ecosse • Mercredi 24 Juin • 20h → 2h Le Brésil joue, Paris danse ! Venez vivre l’ambiance des rues de Rio pour une nuit 100% brésilienne au Punk Paradise !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-24T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-24T23:59:00.000+02:00

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Punk Paradise 44 rue de la Folie-Méricourt 75011 – Paris Paris



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