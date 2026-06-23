PAGODIN DA COPA – BRASIL vs ESCOCIA (samba & Djs + match) Punk Paradise Paris
PAGODIN DA COPA – BRASIL vs ESCOCIA (samba & Djs + match) Punk Paradise Paris mercredi 24 juin 2026.
PAGODIN DA COPA – BRASIL vs ESCOCIA (samba & Djs + match) Punk Paradise Paris Mercredi 24 juin, 20h00
Brésil vs Ecosse • Mercredi 24 Juin • 20h → 2h Le Brésil joue, Paris danse ! Venez vivre l’ambiance des rues de Rio pour une nuit 100% brésilienne au Punk Paradise !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-24T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-24T23:59:00.000+02:00
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Punk Paradise 44 rue de la Folie-Méricourt 75011 – Paris Paris
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