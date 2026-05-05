Sarah Kay Trio, JASS CLUB, Paris

Sarah Kay Trio Mercredi 24 juin, 19h30, 21h30 JASS CLUB Paris

Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-24T19:30:00+02:00 – 2026-06-24T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-24T21:30:00+02:00 – 2026-06-24T22:30:00+02:00

*19h30 & 21h30* Entre tourment et béatitude, Sarah Kay s’empare de l’amour, du deuil, de l’introspection, pour les traverser avec venin et voltige. Ses compositions s’écoutent tel un recueil de réflexions sur le monde qui l’entoure, mêlant poésie contemplative et fragments d’autobiographie avec un son unique, émotionnel, profondément pénétrant. De Tigran Hamasyan à EST, de Kae Tempest à Loyle Carner, ses influences dessinent une musique entre jazz expérimental, hip-hop et spoken word, quelque part entre transe instrumentale et prises de parole véhémentes. **Sarah Kay** / piano, voix **Joanne Dolly** / contrebasse **Véra Campos Krasutskaya** / batterie

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac, Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/511-Sarah-Kay-Trio?session=511 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/512-Sarah-Kay-Trio?session=512 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS

Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H

Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H

Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

19h30 & 21h30Entre tourment et béatitude, Sarah Kay s’empare de l’amour, du deuil, de l’introspection, pour les traverser avec venin et voltige. Ses compositions s’écoutent tel un recueil de réfle … Jazz alternatif