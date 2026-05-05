Sarah Kay Trio, JASS CLUB, Paris
Sarah Kay Trio, JASS CLUB, Paris mercredi 24 juin 2026.
Sarah Kay Trio Mercredi 24 juin, 19h30, 21h30 JASS CLUB Paris
Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-24T19:30:00+02:00 – 2026-06-24T20:30:00+02:00
Fin : 2026-06-24T21:30:00+02:00 – 2026-06-24T22:30:00+02:00
*19h30 & 21h30* Entre tourment et béatitude, Sarah Kay s’empare de l’amour, du deuil, de l’introspection, pour les traverser avec venin et voltige. Ses compositions s’écoutent tel un recueil de réflexions sur le monde qui l’entoure, mêlant poésie contemplative et fragments d’autobiographie avec un son unique, émotionnel, profondément pénétrant. De Tigran Hamasyan à EST, de Kae Tempest à Loyle Carner, ses influences dessinent une musique entre jazz expérimental, hip-hop et spoken word, quelque part entre transe instrumentale et prises de parole véhémentes. **Sarah Kay** / piano, voix **Joanne Dolly** / contrebasse **Véra Campos Krasutskaya** / batterie
JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac, Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/511-Sarah-Kay-Trio?session=511 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/512-Sarah-Kay-Trio?session=512 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS
Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H
Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H
Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H
CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR
19h30 & 21h30Entre tourment et béatitude, Sarah Kay s’empare de l’amour, du deuil, de l’introspection, pour les traverser avec venin et voltige. Ses compositions s’écoutent tel un recueil de réfle … Jazz alternatif
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