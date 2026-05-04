Une renaissance industrielle sans dialogue social ? Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris
Une renaissance industrielle sans dialogue social ? Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris mardi 5 mai 2026.
Une renaissance industrielle sans dialogue social ? Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris Mardi 5 mai, 19h00 sur inscription
Une renaissance industrielle sans dialogue social ? Au CNAM Paris
La renaissance industrielle semble aujourd’hui faire consensus. Les politiques publiques se doivent de la porter. Mais pour être efficaces, doivent-elles associer les acteurs sociaux (syndicats de salariés et organisations patronales) aux décisions ?
Souveraineté économique, transition environnementale, emplois industriels, sont autant de mutations du temps long. Celles-ci n’imposent-elles pas une vision claire basée sur des diagnostics partagés, des choix assumés, transpartisans, dans la durée ? L’économiquement nécessaire peut-il se conjuguer avec le socialement acceptable ?
Conférence – table ronde introduite par Gabriel Artero, Président d’honneur de la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC et animée par : Rémy Bourguignon Professeur des universités chez IAE Paris-Est Créteil, spécialiste du dialogue social (La démocratie sociale est en danger).
avec la participation de : Laure Decazes, Directrice Adjointe du cabinet du ministre délégué à l’industrie, Laure Lamoureux, Secrétaire Générale de la Fédération Chimie Énergie CFDT, Fabrice Nicoud, Président de la Fédération Métallurgie CFE-CGC, Yves Laqueille, Directeur Général des Industries de la Métallurgie de la région parisienne (GIM)
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Infos pratiques :
Amphithéâtre Abbé Grégoire
Accès par le 292 rue Saint-Martin
Paris 3è
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-05T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-05T21:00:00.000+02:00
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https://culture.cnam.fr/mai/une-renaissance-industrielle-sans-dialogue-social–1616387.kjsp?RH=mai07
Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) 292 Rue Saint-Martin, 75003 Paris Quartier des Arts-et-Métiers Paris 75003 Paris
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