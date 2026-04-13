Ciné-vélo autour du film « Women Don’t Cycle », Amphi Buffon, Campus des Grands Moulins, Université Paris Cité, Paris

Ciné-vélo autour du film « Women Don’t Cycle » Mardi 5 mai, 19h00 Amphi Buffon, Campus des Grands Moulins, Université Paris Cité Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T19:00:00+02:00 – 2026-05-05T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-05T19:00:00+02:00 – 2026-05-05T21:00:00+02:00

Découvrez les récits de femmes qui ont fait le tour du monde à vélo ! Manon Brulard réalise Women Don’t Cycle au cours d’un voyage de 11 mois, de Bruxelles à Tokyo. Elle rencontre d’autres femmes cyclistes dont elle retrace l’histoire dans ce documentaire.

Inscrivez-vous via notre formulaire pour assister à la projection du film (limitée à 170 places).

Rendez-vous le 5 mai, de 19h à 21h, dans l’amphithéâtre Buffon du campus des Grands Moulins de l’Université Paris Cité (15 Rue Hélène Brion, 75013 Paris).

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Projection du film « Women Don’t Cycle » suivie d’un échange avec la réalisatrice Manon Brulard.

Manon Brulard