Projection documentaire ENSEMBLE, Christine Cinéma Club Paris, Paris
Projection documentaire ENSEMBLE, Christine Cinéma Club Paris, Paris mardi 5 mai 2026.
Projection documentaire ENSEMBLE Mardi 5 mai, 19h00 Christine Cinéma Club Paris Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-05T19:00:00+02:00 – 2026-05-05T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-05T19:00:00+02:00 – 2026-05-05T21:00:00+02:00
Venez assister à une superbe soirée cinéma sur le thème du voyage à vélo avec une touche de politique cyclable. Notre objectif : promouvoir le développement du vélo du quotidien comme une solution contre le dérèglement climatique.
Quand : le mardi 5 mai de 19h à 21h
Où : Christine Cinéma club, 4 rue Christine, 75006 Paris
Le titre de notre documentaire est : ENSEMBLE,
Le plus long relais à vélo du monde, pour le climat.
Ce 2ème documentaire dure 45 min et un temps d’échange est prévu à la fin de la projection, notamment pour parler de ce projet et de la 3ème édition en 2026 vers la Turquie.
Les places sont limitées donc la réservation est obligatoire et à prix libre via ce lien :
https://www.helloasso.com/associations/cop-bike-ride/evenements/documentaire-cop-bike-ride
Christine Cinéma Club Paris 4 rue Christine Paris 75006 Quartier de la Monnaie Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/cop-bike-ride/evenements/documentaire-cop-bike-ride »}, {« type »: « email », « value »: « team@copbikeride.org »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/cop-bike-ride/evenements/documentaire-cop-bike-ride »}]
L’équipe du COP Bike Ride est heureuse de vous annoncer, à Paris et au cinéma, la projection de notre 2ème documentaire sur le thème du vélo : ENSEMBLE
COP Bike Ride
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