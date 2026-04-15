Projection documentaire ENSEMBLE, Christine Cinéma Club Paris, Paris

Projection documentaire ENSEMBLE Mardi 5 mai, 19h00 Christine Cinéma Club Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T19:00:00+02:00 – 2026-05-05T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-05T19:00:00+02:00 – 2026-05-05T21:00:00+02:00

Venez assister à une superbe soirée cinéma sur le thème du voyage à vélo avec une touche de politique cyclable. Notre objectif : promouvoir le développement du vélo du quotidien comme une solution contre le dérèglement climatique.

Quand : le mardi 5 mai de 19h à 21h

Où : Christine Cinéma club, 4 rue Christine, 75006 Paris

Le titre de notre documentaire est : ENSEMBLE,

Le plus long relais à vélo du monde, pour le climat.

Ce 2ème documentaire dure 45 min et un temps d’échange est prévu à la fin de la projection, notamment pour parler de ce projet et de la 3ème édition en 2026 vers la Turquie.

Les places sont limitées donc la réservation est obligatoire et à prix libre via ce lien :

https://www.helloasso.com/associations/cop-bike-ride/evenements/documentaire-cop-bike-ride

Christine Cinéma Club Paris 4 rue Christine Paris 75006 Quartier de la Monnaie Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/cop-bike-ride/evenements/documentaire-cop-bike-ride »}, {« type »: « email », « value »: « team@copbikeride.org »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/cop-bike-ride/evenements/documentaire-cop-bike-ride »}]

L’équipe du COP Bike Ride est heureuse de vous annoncer, à Paris et au cinéma, la projection de notre 2ème documentaire sur le thème du vélo : ENSEMBLE

COP Bike Ride