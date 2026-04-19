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Découverte de la pratique de la rotation des cultures Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

Découverte de la pratique de la rotation des cultures Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

Découverte de la pratique de la rotation des cultures Maison du Jardinage et du Compostage PARIS mardi 5 mai 2026.

Lieu : Maison du Jardinage et du Compostage

Adresse : 41, rue Paul-Belmondo - Parc de Bercy

Ville : 75012 PARIS

Département : Paris

Début : mardi 5 mai 2026

Fin : mardi 5 mai 2026

Tarif : <p>Inscription en ligne obligatoire  </p>

Pourquoi ne pas planter toujours au même endroit ? Comment préserver la
richesse du sol naturellement ?

Lors de cette animation conviviale, nous vous
expliquerons simplement le principe de la rotation des parcelles.

Formulaire d’inscription à venir.

Mettez les mains dans la terre et découvrez une pratique précieuse des jardiniers : la rotation des cultures !
Le mardi 05 mai 2026
de 15h30 à 17h00
gratuit

Inscription en ligne obligatoire  

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-05T18:30:00+02:00
fin : 2026-05-05T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-05T15:30:00+02:00_2026-05-05T17:00:00+02:00

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy  75012 PARIS
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