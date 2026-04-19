Découverte de la pratique de la rotation des cultures Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

Pourquoi ne pas planter toujours au même endroit ? Comment préserver la

richesse du sol naturellement ?

Lors de cette animation conviviale, nous vous

expliquerons simplement le principe de la rotation des parcelles.

Formulaire d’inscription à venir.

Mettez les mains dans la terre et découvrez une pratique précieuse des jardiniers : la rotation des cultures !

Le mardi 05 mai 2026

de 15h30 à 17h00

gratuit

Inscription en ligne obligatoire

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-05T18:30:00+02:00

fin : 2026-05-05T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-05T15:30:00+02:00_2026-05-05T17:00:00+02:00

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS

https://www.paris.fr/lieux/maison-du-jardinage-et-du-compostage-1788 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature



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