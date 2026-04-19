Découverte de la pratique de la rotation des cultures Maison du Jardinage et du Compostage PARIS
Découverte de la pratique de la rotation des cultures Maison du Jardinage et du Compostage PARIS mardi 5 mai 2026.
Pourquoi ne pas planter toujours au même endroit ? Comment préserver la
richesse du sol naturellement ?
Lors de cette animation conviviale, nous vous
expliquerons simplement le principe de la rotation des parcelles.
Formulaire d’inscription à venir.
Mettez les mains dans la terre et découvrez une pratique précieuse des jardiniers : la rotation des cultures !
Le mardi 05 mai 2026
de 15h30 à 17h00
gratuit
Inscription en ligne obligatoire
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-05T18:30:00+02:00
fin : 2026-05-05T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-05T15:30:00+02:00_2026-05-05T17:00:00+02:00
Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS
https://www.paris.fr/lieux/maison-du-jardinage-et-du-compostage-1788 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature
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