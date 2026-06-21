Char à Bulles de Jojo à Paris 15 Square du docteur Calmette PARIS mercredi 24 juin 2026.

La compagnie Le Fil de Soie est heureuse de vous inviter pour à suivre le CHAR A BULLES DE JOJO dans le cadre du Banquet de l’association Le Village au Square du Docteur Calmette à Paris 15.

Au plateau :

Antony Wild

Spectacle tout public

Si vous souhaitez avoir plus d’informations :

Ingrid de Reinach – 06 58 71 47 33

Char à Bulles de Jojo à Paris 15 – Spectacle déambulatoire – Tout Public – 24 Juin 2026

Le mercredi 24 juin 2026

de 17h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-24T20:00:00+02:00

fin : 2026-06-24T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-24T17:00:00+02:00_2026-06-24T19:00:00+02:00

Square du docteur Calmette 2, rue Jean-Sicard 75015 PARIS



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