Char à Bulles de Jojo à Paris 15 Square du docteur Calmette PARIS
Char à Bulles de Jojo à Paris 15 Square du docteur Calmette PARIS mercredi 24 juin 2026.
La compagnie Le Fil de Soie est heureuse de vous inviter pour à suivre le CHAR A BULLES DE JOJO dans le cadre du Banquet de l’association Le Village au Square du Docteur Calmette à Paris 15.
Au plateau :
Antony Wild
Spectacle tout public
Si vous souhaitez avoir plus d’informations :
Ingrid de Reinach – 06 58 71 47 33
Char à Bulles de Jojo à Paris 15 – Spectacle déambulatoire – Tout Public – 24 Juin 2026
Le mercredi 24 juin 2026
de 17h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-24T20:00:00+02:00
fin : 2026-06-24T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-24T17:00:00+02:00_2026-06-24T19:00:00+02:00
Square du docteur Calmette 2, rue Jean-Sicard 75015 PARIS
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