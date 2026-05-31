Jam In Case We Disappear, Kiosque du Jardin de Marianne, Paris

Jam In Case We Disappear Dimanche 21 juin, 19h00 Kiosque du Jardin de Marianne Paris

places non limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:00:00+02:00

Préparez-vous à un live intense et immersif : **In Case We Disappear**, groupe rock/metal originaire de l’Essonne, propose un concert énergique mêlant compositions originales, riffs puissants et passages plus atmosphériques.

Le set alterne entre morceaux explosifs, moments mélodiques et phases de jam laissant place à l’improvisation et à l’interaction avec le public. Pensé comme une montée en puissance progressive, le concert offre une expérience vivante et accessible, aussi bien pour les amateurs de metal que pour le public de la Fête de la Musique.

Une performance dynamique, fédératrice et portée par une forte énergie scénique.

Kiosque du Jardin de Marianne Place de la Nation, Paris 12e Paris 75012 Quartier de Picpus Paris Île-de-France 0663457567

Préparez-vous à un live intense et immersif : **In Case We Disappear**, groupe rock/metal originaire de l’Essonne, propose un concert énergique mêlant compositions originales, riffs puissants et …

©paul velge fernandez