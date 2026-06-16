Let it Pop à la Fête de la Musique ! Simple Coffee Paris dimanche 21 juin 2026.

Let it Pop à la Fête de la Musique !

À l’occasion de la Fête de la Musique, l’ensemble vocal Let it Pop est heureux de vous retrouver le 21 juin 2026 à partir de 16h30 devant le Simple Coffee.

Venez découvrir quelques titres de notre programme « Let it Pop dans tous ses états ! », une invitation à explorer les émotions qui nous traversent : joie, passion, doute, mélancolie, exaltation… à travers un répertoire aux sonorités pop et aux influences variées.

Dirigé par Mylène Liebermann et Janis Palu, le chœur aura le plaisir de partager avec vous ce moment musical convivial et festif.

Au plaisir de vous y retrouver !

Concert de l’ensemble vocal « Let it Pop » dans tous ses états ! Rendez-vous pour la fête de la musique le 21 juin 2026 à Paris 18ème.

Le dimanche 21 juin 2026

de 16h30 à 19h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-21T19:30:00+02:00

fin : 2026-06-21T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-21T16:30:00+02:00_2026-06-21T19:00:00+02:00

Simple Coffee 78 rue des Martyrs 75018 Paris

+33786037798 letitpop.chorale@gmail.com https://facebook.com/let.it.pop.chorale https://facebook.com/let.it.pop.chorale



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