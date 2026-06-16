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Let it Pop à la Fête de la Musique ! Simple Coffee Paris

Let it Pop à la Fête de la Musique ! Simple Coffee Paris

Let it Pop à la Fête de la Musique ! Simple Coffee Paris dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Simple Coffee

Adresse : 78 rue des Martyrs

Ville : 75018 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : <ul><li><br></li></ul>

Let it Pop à la Fête de la Musique !

À l’occasion de la Fête de la Musique, l’ensemble vocal Let it Pop est heureux de vous retrouver le 21 juin 2026 à partir de 16h30 devant le Simple Coffee.

Venez découvrir quelques titres de notre programme « Let it Pop dans tous ses états ! », une invitation à explorer les émotions qui nous traversent : joie, passion, doute, mélancolie, exaltation… à travers un répertoire aux sonorités pop et aux influences variées.

Dirigé par Mylène Liebermann et Janis Palu, le chœur aura le plaisir de partager avec vous ce moment musical convivial et festif.

Au plaisir de vous y retrouver !

Concert de l’ensemble vocal « Let it Pop » dans tous ses états ! Rendez-vous pour la fête de la musique le 21 juin 2026 à Paris 18ème.
Le dimanche 21 juin 2026
de 16h30 à 19h00
gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-21T19:30:00+02:00
fin : 2026-06-21T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-21T16:30:00+02:00_2026-06-21T19:00:00+02:00

Simple Coffee 78 rue des Martyrs  75018 Paris
+33786037798 letitpop.chorale@gmail.com https://facebook.com/let.it.pop.chorale https://facebook.com/let.it.pop.chorale


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