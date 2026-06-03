Job dating à l’Institut Montsouris Institut Montsouris Paris
Job dating à l’Institut Montsouris Institut Montsouris Paris mardi 16 juin 2026.
Vous êtes
infirmier(e) expérimenté(e) et vous souhaitez booster votre carrière ?
Vous êtes jeune diplômé(e) ou étudiant(e) en IFSI et réfléchissez à votre
premier poste ?
L’IMM vous invite à
venir découvrir des opportunités lors d’une journée de Job dating :
Mardi 16 juin 2026
De 14h à 19h
Institut Montsouris (42 Boulevard Jourdan, 75014
Paris)
Pourquoi venir nous rencontrer ?
·
Plusieurs
spécialités : échangez avec les équipes de nos différents services : Cardiologie,
Vasculaire, Médecine interne, Digestif, Thoracique, Gériatrie, Psychiatrie de
l’adolescent, etc.
·
Un
accompagnement réel : à l’IMM, l’exigence clinique s’accompagne d’un
véritable parcours d’intégration, de tutorat et de formation continue pour
sécuriser vos premiers pas et booster votre évolution.
·
Un environnement à
taille humaine : profitez de
conditions de travail attractives et respectueuses de l’équilibre vie pro/perso
au sein d’une structure de référence, où la proximité entre les équipes et
l’encadrement est une priorité.
Comment participer ?
Apportez votre CV et
venez échanger en toute simplicité avec nos infirmier.es, médecins, cadres de
santé et notre équipe RH.
Votre carrière
mérite l’excellence : venez la construire avec nous !
Spécial recrutement – Infirmiers & Infirmières.
Le mardi 16 juin 2026
de 14h00 à 19h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-16T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-16T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-16T14:00:00+02:00_2026-06-16T19:00:00+02:00
Institut Montsouris 42, boulevard Jourdan 75014 Paris
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