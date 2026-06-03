Job dating à l’Institut Montsouris Institut Montsouris Paris

Vous êtes

infirmier(e) expérimenté(e) et vous souhaitez booster votre carrière ?

Vous êtes jeune diplômé(e) ou étudiant(e) en IFSI et réfléchissez à votre

premier poste ?

L’IMM vous invite à

venir découvrir des opportunités lors d’une journée de Job dating :

Mardi 16 juin 2026

De 14h à 19h

Institut Montsouris (42 Boulevard Jourdan, 75014

Paris)

Pourquoi venir nous rencontrer ?

·

Plusieurs

spécialités : échangez avec les équipes de nos différents services : Cardiologie,

Vasculaire, Médecine interne, Digestif, Thoracique, Gériatrie, Psychiatrie de

l’adolescent, etc.

·

Un

accompagnement réel : à l’IMM, l’exigence clinique s’accompagne d’un

véritable parcours d’intégration, de tutorat et de formation continue pour

sécuriser vos premiers pas et booster votre évolution.

·

Un environnement à

taille humaine : profitez de

conditions de travail attractives et respectueuses de l’équilibre vie pro/perso

au sein d’une structure de référence, où la proximité entre les équipes et

l’encadrement est une priorité.

Comment participer ?

Apportez votre CV et

venez échanger en toute simplicité avec nos infirmier.es, médecins, cadres de

santé et notre équipe RH.

Votre carrière

mérite l’excellence : venez la construire avec nous !

Spécial recrutement – Infirmiers & Infirmières.

Le mardi 16 juin 2026

de 14h00 à 19h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-16T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-16T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-16T14:00:00+02:00_2026-06-16T19:00:00+02:00

Institut Montsouris 42, boulevard Jourdan 75014 Paris



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