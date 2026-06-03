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Job dating à l’Institut Montsouris Institut Montsouris Paris

Job dating à l’Institut Montsouris Institut Montsouris Paris

Job dating à l’Institut Montsouris Institut Montsouris Paris mardi 16 juin 2026.

Lieu : Institut Montsouris

Adresse : 42, boulevard Jourdan

Ville : 75014 Paris

Département : Paris

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Vous êtes
infirmier(e) expérimenté(e) et vous souhaitez booster votre carrière ?
Vous êtes jeune diplômé(e) ou étudiant(e) en IFSI et réfléchissez à votre
premier poste ?

L’IMM vous invite à
venir découvrir des opportunités lors d’une journée de Job dating :

Mardi 16 juin 2026

De 14h à 19h

Institut Montsouris (42 Boulevard Jourdan, 75014
Paris)

Pourquoi venir nous rencontrer ?

·
Plusieurs
spécialités : échangez avec les équipes de nos différents services : Cardiologie,
Vasculaire, Médecine interne, Digestif, Thoracique, Gériatrie, Psychiatrie de
l’adolescent, etc.

·
Un
accompagnement réel : à l’IMM, l’exigence clinique s’accompagne d’un
véritable parcours d’intégration, de tutorat et de formation continue pour
sécuriser vos premiers pas et booster votre évolution.

·
Un environnement à
taille humaine : profitez de
conditions de travail attractives et respectueuses de l’équilibre vie pro/perso
au sein d’une structure de référence, où la proximité entre les équipes et
l’encadrement est une priorité.

Comment participer ?

Apportez votre CV et
venez échanger en toute simplicité avec nos infirmier.es, médecins, cadres de
santé et notre équipe RH.

Votre carrière
mérite l’excellence : venez la construire avec nous !

Spécial recrutement – Infirmiers & Infirmières.
Le mardi 16 juin 2026
de 14h00 à 19h00
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-16T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-16T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-16T14:00:00+02:00_2026-06-16T19:00:00+02:00

Institut Montsouris 42, boulevard Jourdan  75014 Paris


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