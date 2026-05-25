Introduction aux nuages Maison Paris Nature Paris
Introduction aux nuages Maison Paris Nature Paris mercredi 24 juin 2026.
Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 1 du Parc Floral de Paris.
Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.
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[Conférence + Sortie]
Savez-vous comment naissent les nuages que nous voyons chaque jour ? Cette conférence est une invitation à lever les yeux vers le ciel avec un regard neuf. Après une introduction accessible au monde de l’atmosphère et de la météorologie, nous explorerons les mécanismes de formation des nuages à travers des exemples concrets. Vous découvrirez les principaux types de nuages et apprendrez à les reconnaître, ainsi que quelques phénomènes optiques spectaculaires qu’ils réservent à l’œil attentif. La conférence animée par Marjorie Perrissin-Fabert, passionnée de nuages et de météorologie, se conclura par une observation des nuages du jour dans le Parc Floral de Paris, pour mettre en pratique nos nouvelles connaissances.
Le mercredi 24 juin 2026
de 10h00 à 12h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-24T13:00:00+02:00
fin : 2026-06-24T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-24T10:00:00+02:00_2026-06-24T12:00:00+02:00
Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris
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