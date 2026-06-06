Découverte de la pratique Feldenkrais Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS
Découverte de la pratique Feldenkrais Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS mardi 16 juin 2026.
Dans le cadre de l’Eté Solidaire
Animée par une praticienne expérimentée, cette séance d’initiation invite à découvrir la méthode Feldenkrais, une approche douce qui explore les liens entre mouvement, posture et bien-être. À travers des exercices guidés accessibles à tous, les participants sont amenés à mieux percevoir leur corps, à relâcher les tensions et à gagner en confort dans leurs mouvements du quotidien. Une expérience enrichissante pour prendre soin de soi et développer une meilleure conscience corporelle.
Les ateliers sont proposés sous forme de séances d’une heure. Il est possible de participer à plusieurs créneaux si vous le souhaitez afin d’approfondir la découverte de la méthode. Pour faciliter l’organisation, merci de préciser par e-mail le ou les horaires auxquels vous souhaitez participer.
Retrouvez le programme de l’Eté solidaire sur ppp-ete-solidaire2026-brochure-12-pages-4Gxg.pdf ou via le QRcode suivant :
Une parenthèse de bien-être pour découvrir la méthode Feldenkrais et apprendre à bouger avec plus d’aisance et de conscience.
Du mardi 16 juin 2026 au mardi 07 juillet 2026 :
mardi
de 11h30 à 12h30
mardi
de 10h30 à 11h30
gratuit
Par mail à sophiefeldenkrais@gmail.com
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-16T13:30:00+02:00
fin : 2026-07-07T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-16T10:30:00+02:00_2026-06-16T11:30:00+02:00;2026-06-16T11:30:00+02:00_2026-06-16T12:30:00+02:00;2026-06-23T10:30:00+02:00_2026-06-23T11:30:00+02:00;2026-06-23T11:30:00+02:00_2026-06-23T12:30:00+02:00;2026-06-30T10:30:00+02:00_2026-06-30T11:30:00+02:00;2026-06-30T11:30:00+02:00_2026-06-30T12:30:00+02:00;2026-07-07T10:30:00+02:00_2026-07-07T11:30:00+02:00;2026-07-07T11:30:00+02:00_2026-07-07T12:30:00+02:00
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement 4 rue Amélie 75007 PARIS
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