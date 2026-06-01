Rendez-vous aux jardins, à l’arboretum de Paris, Arboretum de Paris, Paris

Rendez-vous aux jardins, à l’arboretum de Paris 6 et 7 juin Arboretum de Paris Paris

Rendez-vous à l’entrée du jardin, près du plan.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2026, participez à une visite guidée de l’Arboretum de Paris et découvrez l’un des plus remarquables ensembles arborés du bois de Vincennes. Ce véritable musée vivant rassemble plus de 1 200 arbres et arbustes issus des régions tempérées du monde, organisés en collections thématiques qui témoignent de la richesse du patrimoine végétal.

Arboretum de Paris 50 route de la Pyramide 75012 Paris Paris 75012 Quartier de Picpus Paris Île-de-France https://www.paris.fr/lieux/arboretum-de-paris-1796 L’arboretum de Paris est un des quatre sites du Jardin botanique de la Ville. Sur une surface de 12 hectares, il présente 1200 arbres et expose 650 espèces et variétés d’arbres du monde entier, feuillus ou conifères, adaptés aujourd’hui au climat parisien ainsi que différents espaces dont une zone humide et une plaine calcaire. Ce musée vivant permet aux différents élèves d’écoles spécialisées dont ceux de l’École Du Breuil située en face, aux amateurs et aux enfants de la ville ou de la petite couronne de venir y travailler ou de se sensibiliser à la nature. La reprise et la mise à jour de l’étiquetage des arbres a permis un résultat rigoureux prenant en compte les dernières recherches et cela pour le plus grand profit des visiteurs. Grâce aux échanges nationaux et internationaux, les collections sont sans cesse enrichies. Afin de mieux connaître l’évolution climatiques, des parcelles de terrain sont utilisées pour des expériences diverses, ce qui fait de l’Arboretum un laboratoire d’analyse unique. M° Maisons-Alfort-Les Juilliottes, ligne 8.

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2026, participez à une visite guidée de l’Arboretum de Paris et découvrez l’un des plus remarquables ensembles arborés du bois de Vincennes. Ce véritable de…

© Clément Dorval / Ville de Paris