Le Lait cru: vertus, risques et avenir d’un aliment d’exception, La Sorbonne, Paris
Le Lait cru: vertus, risques et avenir d’un aliment d’exception, La Sorbonne, Paris samedi 6 juin 2026.
Le Lait cru: vertus, risques et avenir d’un aliment d’exception Samedi 6 juin, 10h00 La Sorbonne Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00
Nos invités:
Elise Demeulenaere, chargée de recherche au CNRS en Ethnobiologie et Anthropologie de l’environnement, spécialiste des fromages au lait cru et de la microbiodiversité fromagère.
Gilles Fumey, enseignant-chercheur en géographie culturelle, spécialiste de géographie de l’alimentation.
Arnaud Sperat-Czar, journaliste, président de la Fondation pour la Biodiversité Fromagère et des revues L’Amateur de Fromage et Profession Fromager.
Serena Pavoni, ingénieur en biotechnologie, enseignante et auteure du livre Mangez Néolithique
Paul Zindy, ingénieur agronome, artisan laitier, fondateur de La Laiterie de la Chapelle
La Sorbonne 17 rue de la Sorbonne Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/slow-food-paris-terroirs-du-monde/evenements/table-ronde-lait-cru »}]
Quels modes d’élevage, quels types de transformation, quels avantages et risques pour la santé, quelles implications pour l’environnement? Vous pourrez échanger avec nos invités. Biodiversité lait cru
Fondation Lait Cru
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