Ferme urbaine de l’Opéra Bastille, Toits de l’opéra Bastille, Paris
Ferme urbaine de l’Opéra Bastille, Toits de l’opéra Bastille, Paris samedi 6 juin 2026.
Ferme urbaine de l’Opéra Bastille Samedi 6 juin, 09h30 Toits de l’opéra Bastille
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T10:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T10:30:00+02:00
Sur ce lieu hors du commun sont cultivées plus d’une centaine de variétés de légumes, aromatiques, fleurs comestibles et même du houblon… Tout cela de manière agroécologique, dans le respect du vivant et de la biodiversité.
Pendant 1h, déambulez dans le potager accompagnés de Mathilde ou Arnaud, maraîchère et maraîcher, qui vous livreront les secrets de l’agriculture urbaine, les services rendus à la ville et ses habitant.e.s et les savoirs-faire pour cultiver.
Vous passerez par les coulisses de l’Opéra, par l’entrée des artistes, puis direction les sommets pour visiter la ferme.
Toits de l’opéra Bastille 120 rue de Lyon 75012 Paris Paris 75012 Quartier des Quinze-Vingts Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/5995-visite-ferme-urbaine-opera-bastille-topager.html »}]
Topager vous invite à découvrir un lieu exceptionnel qui n’est habituellement pas accessible au public : son jardin potager situé sur le toit de l’Opéra Bastille
DR
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