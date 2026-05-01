Petit déjeuner à la piscine Château des Rentiers Piscine Château des Rentiers PARIS

Un moment convivial à la piscine Château des Rentiers !

La piscine Château des Rentiers vous ouvre ses portes ce mardi 19 mai pour un moment chaleureux et accessible à tous.

À cette occasion, nous vous invitons à partager un petit déjeuner convivial en compagnie de l’équipe de la piscine. Ce sera l’opportunité idéale pour échanger avec les maîtres-nageurs, poser vos questions et bénéficier de conseils personnalisés en natation, que vous soyez débutant ou nageur confirmé.

Venez passer un moment agréable, dans une ambiance détendue et bienveillante, et profiter de ce temps d’échange privilégié.

Nous vous attendons nombreux !

Piscine Château des Rentiers : Un petit déjeuner convivial en compagnie de l’équipe de la piscine

Le mardi 19 mai 2026

de 07h00 à 08h30

payant

ticket d’entrée de piscine obligatoire

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-19T10:00:00+02:00

fin : 2026-05-19T11:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-19T07:00:00+02:00_2026-05-19T08:30:00+02:00

Piscine Château des Rentiers 184, rue du Château des Rentiers 75013 PARIS

+33145851826 djs-circ5-13@paris.fr



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