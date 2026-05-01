Petit déjeuner à la piscine Château des Rentiers Piscine Château des Rentiers PARIS
Petit déjeuner à la piscine Château des Rentiers Piscine Château des Rentiers PARIS mardi 19 mai 2026.
Un moment convivial à la piscine Château des Rentiers !
La piscine Château des Rentiers vous ouvre ses portes ce mardi 19 mai pour un moment chaleureux et accessible à tous.
À cette occasion, nous vous invitons à partager un petit déjeuner convivial en compagnie de l’équipe de la piscine. Ce sera l’opportunité idéale pour échanger avec les maîtres-nageurs, poser vos questions et bénéficier de conseils personnalisés en natation, que vous soyez débutant ou nageur confirmé.
Venez passer un moment agréable, dans une ambiance détendue et bienveillante, et profiter de ce temps d’échange privilégié.
Nous vous attendons nombreux !
Piscine Château des Rentiers : Un petit déjeuner convivial en compagnie de l’équipe de la piscine
Le mardi 19 mai 2026
de 07h00 à 08h30
payant
ticket d’entrée de piscine obligatoire
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-19T10:00:00+02:00
fin : 2026-05-19T11:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-19T07:00:00+02:00_2026-05-19T08:30:00+02:00
Piscine Château des Rentiers 184, rue du Château des Rentiers 75013 PARIS
+33145851826 djs-circ5-13@paris.fr
Afficher la carte du lieu Piscine Château des Rentiers et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Conférence – DES GRENIERS AUX DATA CENTERS : Stocker dans un monde de flux La Poste Rodier Paris 14 mai 2026
- L’envie : périple en démocratie désirable Théâtre de la Concorde Paris 14 mai 2026
- Don Quijote de la Mancha à Paris APOLLO THEATRE PARIS 14 mai 2026
- Voix-là #5 : Récital de Pavla Radostová Centre tchèque de Paris Paris 14 mai 2026
- Rencontre avec Sina Abedi : Târof, l’art de la guerre à l’iranienne Tschann Libraire Paris 14 mai 2026