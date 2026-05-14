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Lecture, marionnettes et poésie à la maison des 1000premiers jours du 18ème. Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement Paris

Lecture, marionnettes et poésie à la maison des 1000premiers jours du 18ème. Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement Paris

Lecture, marionnettes et poésie à la maison des 1000premiers jours du 18ème. Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement Paris mardi 19 mai 2026.

Lieu : Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement

Adresse : 16 rue Cavé

Ville : 75018 Paris

Département : Paris

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : mardi 26 mai 2026

Tarif : <p>Dès la grossesse, le bébé est sensible au langage. Accueil de la femme enceinte, des bébés jusqu'à 2 ans et de leurs parents.</p>

Mardi 19 et mardi 26 mai de 10H45 à 11H30, 16 rue cavé dans le 18ème à la maison des 1000 premiers jours. Accueil libre et gratuit.

Venez assister avec votre bébé à un temps de langage et de marionnettes avec de la lecture d’albums et de poésie : un temps tout en douceur, suivi d’échanges conviviaaux entre tous les participants sur les besoins de l’enfant.
Le mardi 26 mai 2026
de 10h45 à 11h30
Le mardi 19 mai 2026
de 10h45 à 11h30
gratuit

Dès la grossesse, le bébé est sensible au langage. Accueil de la femme enceinte, des bébés jusqu’à 2 ans et de leurs parents.

Public tout-petits.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-19T13:45:00+02:00
fin : 2026-05-26T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-19T10:45:00+02:00_2026-05-19T11:30:00+02:00;2026-05-26T10:45:00+02:00_2026-05-26T11:30:00+02:00

Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement 16 rue Cavé  75018 Paris
+33153411899 maison1000jours18@paris.fr


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