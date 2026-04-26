Viste-débat : Le G7 au musée Cité de l’économie Paris
Viste-débat : Le G7 au musée Cité de l’économie Paris dimanche 21 juin 2026.
La France préside le G7 en 2026 : décryptez ce forum diplomatique majeur lors d’une visite-débat participative à la Cité de l’Économie. Déséquilibres, transitions, géopolitique : à vous de débattre !
En 2026, la France préside le G7 avant le sommet des dirigeants d’Évian en juin. L’occasion pour la Cité de l’Économie de vous proposer une visite-débat inédite pour décrypter ce rendez-vous diplomatique majeur.
Qu’est-ce que le G7 ? Comment fonctionne ce forum des grandes puissances mondiales ? Quels défis – déséquilibres économiques, transitions, tensions géopolitiques – ses membres doivent-ils relever aujourd’hui ? Autour de ces questions, cette visite participative vous invite à prendre part au débat et à construire vos propres réponses.
La France préside le G7 en 2026 : décryptez ce forum diplomatique majeur lors d’une visite-débat participative à la Cité de l’Économie. Déséquilibres, transitions, géopolitique : à vous de débattre !
Le dimanche 21 juin 2026
de 16h30 à 17h20
gratuit
Nous vous invitons à réserver directement sur notre site afin de garantir votre place.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-21T19:30:00+02:00
fin : 2026-06-21T20:20:00+02:00
Date(s) : 2026-06-21T16:30:00+02:00_2026-06-21T17:20:00+02:00
Cité de l’économie 1 place du Général Catroux 75017 Paris
https://www.citeco.fr/agenda/visite-debat-le-g7-au-musee
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