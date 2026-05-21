Journée internationale du yoga avec le centre Sivananda Centre Sivananda de Paris Paris
Journée internationale du yoga avec le centre Sivananda Centre Sivananda de Paris Paris dimanche 21 juin 2026.
Venez célébrer le yoga avec le centre Sivananda à l’occasion de la journée internationale mondiale du yoga le 21 juin à Paris face à la Tour Eiffel.
Nous nous retrouvons sur place à la passerelle DEBILLY face à la Tour Eiffel à 7h30/45 afin de s’installer (amenez votre tapis de yoga) pour suivre le cours donné par Swami Kailasananda de 8h à 9h.
8h – 9h : cours de yoga avec Swami Kailasananda sur la passerelle DEBILLY : https://share.google/OqVUUzP06K046lygF
Entrée libre le matin.
On continue l’après-midi à partir de 16h au centre de yoga Sivananda Paris au 140 rue du faubourg Saint Martin pour pratiquer avec, au programme du yoga (atelier) ou ses 108 salutations au Soleil suivi par un concert exclusif ! Tarif : 10€.
A 16h, deux possibilités : nous pratiquerons 108 Salutations au Soleil pour renouveler l’énergie, ou bien assisterons à un atelier portant sur “le yoga, une pratique globale, une expérience personnelle » avec Swami Kailasananda.
Ensuite à 17h30 vous sera proposé une collation.
A 18h, vous pourrez rester pour le satsang avec Swami Kailasananda : méditation, chant de kirtans, projection d’une video « Un monde, une pratique : le yoga ».
Et en EXCLUSIVITE à 19h30 venez assister au concert de musique Karnatique avec Bhavana Pradyumna (Conservatoire de musique indienne Paris) qui viendra spécialement sur place.
Venez célébrer le yoga devant la Tour Eiffel ce dimanche 21 juin à 8h du matin puis à partir de 16h au centre Sivananda !
Le dimanche 21 juin 2026
de 16h00 à 20h00
Le dimanche 21 juin 2026
de 08h00 à 20h00
gratuit
Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-21T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-21T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-21T08:00:00+02:00_2026-06-21T20:00:00+02:00;2026-06-21T16:00:00+02:00_2026-06-21T20:00:00+02:00
Centre Sivananda de Paris 140 rue du faubourg saint-martin 75010 Adresse du Centre où se retrouver à partir de 16hParis
https://sivanandaparis.org/calendrier-des-evenements/ +33140267749 paris@sivananda.net Retrouvez tous nos évènements sur ce site : www.sivanandaparis.org Retrouvez tous nos évènements sur ce site : www.sivanandaparis.org
Afficher la carte du lieu Centre Sivananda de Paris et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Midi-théâtre à la Mairie du 8e Mairie du 8e arrondissement PARIS 21 mai 2026
- Peindre pour l’InKlusion – Kiosques en fête 2026 Square Serge Reggiani Paris 21 mai 2026
- Les archives de la SNCF, quelles ressources disponibles ? Salle Paul Verlaine des Archives de Paris Paris 21 mai 2026
- Rencontre avec Thérèse Encrenaz et Athéna Coustenis autour de l’ouvrage « L’énigme de la vie dans le cosmos », Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam), Paris 21 mai 2026
- Cocktail Recrutement à Paris : Décrochez un emploi ! Paris Paris 21 mai 2026