Journée internationale du yoga avec le centre Sivananda Centre Sivananda de Paris Paris

Venez célébrer le yoga avec le centre Sivananda à l’occasion de la journée internationale mondiale du yoga le 21 juin à Paris face à la Tour Eiffel.

Nous nous retrouvons sur place à la passerelle DEBILLY face à la Tour Eiffel à 7h30/45 afin de s’installer (amenez votre tapis de yoga) pour suivre le cours donné par Swami Kailasananda de 8h à 9h.

8h – 9h : cours de yoga avec Swami Kailasananda sur la passerelle DEBILLY : https://share.google/OqVUUzP06K046lygF

Entrée libre le matin.

On continue l’après-midi à partir de 16h au centre de yoga Sivananda Paris au 140 rue du faubourg Saint Martin pour pratiquer avec, au programme du yoga (atelier) ou ses 108 salutations au Soleil suivi par un concert exclusif ! Tarif : 10€.

A 16h, deux possibilités : nous pratiquerons 108 Salutations au Soleil pour renouveler l’énergie, ou bien assisterons à un atelier portant sur “le yoga, une pratique globale, une expérience personnelle » avec Swami Kailasananda.

Ensuite à 17h30 vous sera proposé une collation.

A 18h, vous pourrez rester pour le satsang avec Swami Kailasananda : méditation, chant de kirtans, projection d’une video « Un monde, une pratique : le yoga ».

Et en EXCLUSIVITE à 19h30 venez assister au concert de musique Karnatique avec Bhavana Pradyumna (Conservatoire de musique indienne Paris) qui viendra spécialement sur place.

Venez célébrer le yoga devant la Tour Eiffel ce dimanche 21 juin à 8h du matin puis à partir de 16h au centre Sivananda !

Le dimanche 21 juin 2026

de 16h00 à 20h00

Le dimanche 21 juin 2026

de 08h00 à 20h00

gratuit

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-21T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-21T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-21T08:00:00+02:00_2026-06-21T20:00:00+02:00;2026-06-21T16:00:00+02:00_2026-06-21T20:00:00+02:00

Centre Sivananda de Paris 140 rue du faubourg saint-martin 75010 Adresse du Centre où se retrouver à partir de 16hParis

https://sivanandaparis.org/calendrier-des-evenements/ +33140267749 paris@sivananda.net Retrouvez tous nos évènements sur ce site : www.sivanandaparis.org Retrouvez tous nos évènements sur ce site : www.sivanandaparis.org



Afficher la carte du lieu Centre Sivananda de Paris et trouvez le meilleur itinéraire

