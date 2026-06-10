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Enchantez-vous en chansigne MPAA/La Canopée Paris

Enchantez-vous en chansigne MPAA/La Canopée Paris

Enchantez-vous en chansigne MPAA/La Canopée Paris dimanche 21 juin 2026.

Lieu : MPAA/La Canopée

Adresse : 10, passage de La Canopée

Ville : 75001 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : <p>Billetterie complice : 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 euros au choix.</p>

Vous êtes chanteur·euse, choriste, entendant·e, malentendant·e, chansigneur·se ? Alors venez participer à une expérience originale entouré·e d’un public plus varié que celui d’une simple chorale.

Participez à cet atelier d’initiation au chansigne, animé par Christelle Pépin,
chansigneuse et référente Langue des Signes Française (LSF) au Théâtre
des Champs-Élysées. Artiste engagée et passionnée, elle vous guidera
dans l’exploration de cet art singulier qui consiste à interpréter une chanson en LSF tout en y ajoutant de l’expression corporelle du rythme et de l’émotion.

Une interprète LSF sera également présente afin de garantir l’accessibilité et le confort de toutes et tous. Rejoignez cette expérience exceptionnelle 100 % chansigne pour découvrir une autre manière de vivre et de ressentir la musique !

Maison des Pratiques Artistiques Amateurs

La MPAA est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour
mission d’accueillir, de valoriser et encourager les pratiques
artistiques en amateur, notamment dans le domaine du spectacle vivant à
l’échelle de Paris et du Grand Paris.
Pour découvrir nos offres et notre programmation, rendez-vous sur notre site mpaa.fr et nos réseaux sociaux.

Enchantez-vous, c’est le rendez-vous incontournable des passionné·es de chant, où la magie d’une chorale rencontre l’énergie d’un karaoké !
Le dimanche 21 juin 2026
de 16h00 à 17h30
payant

Billetterie complice : 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 euros au choix.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-21T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-21T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-21T16:00:00+02:00_2026-06-21T17:30:00+02:00

MPAA/La Canopée 10, passage de La Canopée  75001 Paris
+33185530210 lacanopee@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs


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