Enchantez-vous en chansigne MPAA/La Canopée Paris

Vous êtes chanteur·euse, choriste, entendant·e, malentendant·e, chansigneur·se ? Alors venez participer à une expérience originale entouré·e d’un public plus varié que celui d’une simple chorale.

Participez à cet atelier d’initiation au chansigne, animé par Christelle Pépin,

chansigneuse et référente Langue des Signes Française (LSF) au Théâtre

des Champs-Élysées. Artiste engagée et passionnée, elle vous guidera

dans l’exploration de cet art singulier qui consiste à interpréter une chanson en LSF tout en y ajoutant de l’expression corporelle du rythme et de l’émotion.

Une interprète LSF sera également présente afin de garantir l’accessibilité et le confort de toutes et tous. Rejoignez cette expérience exceptionnelle 100 % chansigne pour découvrir une autre manière de vivre et de ressentir la musique !

Maison des Pratiques Artistiques Amateurs La MPAA est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour

mission d’accueillir, de valoriser et encourager les pratiques

artistiques en amateur, notamment dans le domaine du spectacle vivant à

l’échelle de Paris et du Grand Paris.

Pour découvrir nos offres et notre programmation, rendez-vous sur notre site mpaa.fr et nos réseaux sociaux.

Enchantez-vous, c’est le rendez-vous incontournable des passionné·es de chant, où la magie d’une chorale rencontre l’énergie d’un karaoké !

Le dimanche 21 juin 2026

de 16h00 à 17h30

payant

Billetterie complice : 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 euros au choix.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-21T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-21T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-21T16:00:00+02:00_2026-06-21T17:30:00+02:00

MPAA/La Canopée 10, passage de La Canopée 75001 Paris

+33185530210 lacanopee@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs



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