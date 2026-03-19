Les Margotines Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Les Margotines, c’est un rendez-vous pour initier les tout petits au plaisir de la lecture partagée sous toutes ses formes.

Mercredi 10 juin de 10h30 à 11h

Salle d’animation (1er étage)

Entrée libre dans la limite des places disponibles, pour les bébés de 0 à 3 ans

Un temps pour les bébés lecteurs de 0 à 3 ans, au rythme d’histoires, de chansons, de comptines, de jeux de doigts…

Le mercredi 10 juin 2026

de 10h30 à 11h00

gratuit

entrée libre dans la limite des places disponibles

Public tout-petits.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-10T13:30:00+02:00

fin : 2026-06-10T14:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-10T10:30:00+02:00_2026-06-10T11:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/



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