Les Margotines Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris
Les Margotines Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris mercredi 10 juin 2026.
Les Margotines, c’est un rendez-vous pour initier les tout petits au plaisir de la lecture partagée sous toutes ses formes.
Mercredi 10 juin de 10h30 à 11h
Salle d’animation (1er étage)
Entrée libre dans la limite des places disponibles, pour les bébés de 0 à 3 ans
Un temps pour les bébés lecteurs de 0 à 3 ans, au rythme d’histoires, de chansons, de comptines, de jeux de doigts…
Le mercredi 10 juin 2026
de 10h30 à 11h00
gratuit
entrée libre dans la limite des places disponibles
Public tout-petits.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-10T13:30:00+02:00
fin : 2026-06-10T14:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-10T10:30:00+02:00_2026-06-10T11:00:00+02:00
Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/
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