Forum Emploi & Métiers de la BD Salle des fêtes de la Mairie du 11e Paris
Forum Emploi & Métiers de la BD Salle des fêtes de la Mairie du 11e Paris mercredi 10 juin 2026.
À qui s’adresse ce forum ?
- Étudiants (art, illustration, métiers créatifs…)
- Demandeurs d’emploi
- Adultes en reconversion professionnelle
- Passionnés de bande dessinée
______
Programme
10h00 – 12h00
Fresque du livre : comprendre la chaîne du livre et la place de la BD
Un atelier participatif pour visualiser le fonctionnement du secteur, ses métiers et leurs interactions.
Sur inscription, 30 places maximum (À partir de 15 ans)
Lien d’inscription : https://forms.gle/hAgUWBPMfXYtiKD29
14h00 – 14h50
Travailler dans la BD
Une table ronde pour découvrir les métiers, les formations, les compétences attendues et les débouchés du secteur.
Avec :
- Serge Ewenczyk, fondateur des éditions Çà et là
- Nicolas Rodelet, directeur de l’Académie de Bande Dessinée Delcourt
- Marie Bardiaux-Vaïente, historienne et scénariste de bande dessinée
Animée par :
- Gaëlle Bohé, directrice de Fontaine O Livres
15h00 – 16h00
Pitcher son projet
Cet atelier s’adresse aux auteurs et autrices disposant d’un projet de bande dessinée déjà engagé (pitch formalisé et premières planches réalisées), souhaitant le confronter au regard de professionnels.
Les participant·es auront l’opportunité de présenter leur projet et de bénéficier d’un retour direct de :
- Côme Marchandeau, éditeur chez Delcourt
- Mikhael Allouche, responsable pédagogique à l’École Cesan
- Marina Corro, fondatrice du festival Formula Bula
Animé par :
- Manuel Martinez, Culture Autrement
Sur inscription – 12 participants maximum
Lien d’inscription : https://forms.gle/2rFmAfbmWJkfF8cGA
16h10 – 17h00
Les auteurs de BD face aux nouveaux enjeux de communication
Comment se faire connaître aujourd’hui en tant qu’auteur ou autrice de bande dessinée ?
Cette table ronde abordera les stratégies de visibilité, les réseaux professionnels, la présence en ligne, les nouvelles formes de diffusion (webtoon, numérique…) et les attentes du secteur.
Avec :
- Marie Bardiaux-Vaïente, historienne et scénariste de bande dessinée
- Hugo Manos, éditeur webtoon chez Glénat
- Pochep, auteur de bande dessinée
Animée par :
- Didier Pasamonik, directeur de la rédaction d’ActuaBD
14h00 – 17h00
Stands en continu
Venez rencontrer des éditeurs, écoles, réseaux professionnels et structures d’accompagnement pour poser vos questions, découvrir les parcours possibles et développer votre réseau.
- Académie de Bande Dessinée Delcourt
- École Cesan
- Formula Bula
- SNAC BD
- Syndicat de l’Édition Alternative (S.E.A.)
- France travail Spectacle
- Culture Autrement
- Fontaine O Livres
Partenaires média
Organisé par la Mairie du 11e et Fontaine O Livres.
Dans la cadre de la semaine pour l’emploi de la Mairie du 11e, Fontaine O Livre propose une journée pour découvrir la diversité des métiers de la bande dessinée, rencontrer les professionnels du secteur et repartir avec des repères concrets pour y trouver sa place.
Le mercredi 10 juin 2026
de 10h00 à 17h00
gratuit Public adultes. A partir de 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-10T13:00:00+02:00
fin : 2026-06-10T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-10T10:00:00+02:00_2026-06-10T17:00:00+02:00
Salle des fêtes de la Mairie du 11e 12 place Léon Blum 75011 Paris
+33143140394 evenements@fontaineolivres.com
Afficher la carte du lieu Salle des fêtes de la Mairie du 11e et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Paris Sportives : Danse sur la place Marek Edelman Place Marek Edelman Paris 3 juin 2026
- Eveil à la lecture et au mouvement avec la fondation l’école des loisirs Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement Paris 3 juin 2026
- Permanence prévention et dépistage, Quartier Jeunes, Paris 3 juin 2026
- Le Festival La Fabrique du Regard #4 Le BAL Paris 3 juin 2026
- Roland-Garros réinvestit la place de la Concorde Place de la Concorde Paris 3 juin 2026