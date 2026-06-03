Forum Emploi & Métiers de la BD Salle des fêtes de la Mairie du 11e Paris

À qui s’adresse ce forum ?

Étudiants (art, illustration, métiers créatifs…)

Demandeurs d’emploi

Adultes en reconversion professionnelle

Passionnés de bande dessinée

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Programme

10h00 – 12h00

Fresque du livre : comprendre la chaîne du livre et la place de la BD

Un atelier participatif pour visualiser le fonctionnement du secteur, ses métiers et leurs interactions.

Sur inscription, 30 places maximum (À partir de 15 ans)

Lien d’inscription : https://forms.gle/hAgUWBPMfXYtiKD29

14h00 – 14h50

Travailler dans la BD

Une table ronde pour découvrir les métiers, les formations, les compétences attendues et les débouchés du secteur.

Avec :

Serge Ewenczyk, fondateur des éditions Çà et là

Nicolas Rodelet, directeur de l’Académie de Bande Dessinée Delcourt

Marie Bardiaux-Vaïente, historienne et scénariste de bande dessinée

Animée par :

Gaëlle Bohé, directrice de Fontaine O Livres

15h00 – 16h00

Pitcher son projet

Cet atelier s’adresse aux auteurs et autrices disposant d’un projet de bande dessinée déjà engagé (pitch formalisé et premières planches réalisées), souhaitant le confronter au regard de professionnels.

Les participant·es auront l’opportunité de présenter leur projet et de bénéficier d’un retour direct de :

Côme Marchandeau, éditeur chez Delcourt

Mikhael Allouche, responsable pédagogique à l’École Cesan

Marina Corro, fondatrice du festival Formula Bula

Animé par :

Manuel Martinez, Culture Autrement

Sur inscription – 12 participants maximum

Lien d’inscription : https://forms.gle/2rFmAfbmWJkfF8cGA

16h10 – 17h00

Les auteurs de BD face aux nouveaux enjeux de communication

Comment se faire connaître aujourd’hui en tant qu’auteur ou autrice de bande dessinée ?

Cette table ronde abordera les stratégies de visibilité, les réseaux professionnels, la présence en ligne, les nouvelles formes de diffusion (webtoon, numérique…) et les attentes du secteur.

Avec :

Marie Bardiaux-Vaïente, historienne et scénariste de bande dessinée

Hugo Manos, éditeur webtoon chez Glénat

Pochep, auteur de bande dessinée

Animée par :

Didier Pasamonik, directeur de la rédaction d’ActuaBD

14h00 – 17h00

Stands en continu

Venez rencontrer des éditeurs, écoles, réseaux professionnels et structures d’accompagnement pour poser vos questions, découvrir les parcours possibles et développer votre réseau.

Partenaires média

Organisé par la Mairie du 11e et Fontaine O Livres.

Dans la cadre de la semaine pour l’emploi de la Mairie du 11e, Fontaine O Livre propose une journée pour découvrir la diversité des métiers de la bande dessinée, rencontrer les professionnels du secteur et repartir avec des repères concrets pour y trouver sa place.

Le mercredi 10 juin 2026

de 10h00 à 17h00

gratuit Public adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-10T13:00:00+02:00

fin : 2026-06-10T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-10T10:00:00+02:00_2026-06-10T17:00:00+02:00

Salle des fêtes de la Mairie du 11e 12 place Léon Blum 75011 Paris

+33143140394 evenements@fontaineolivres.com



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