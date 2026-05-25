Promenade dans le monde des lichens Maison Paris Nature Paris
Promenade dans le monde des lichens Maison Paris Nature Paris mercredi 10 juin 2026.
Rendez-vous devant le Parc Floral de Paris (envoi d’un plan une semaine avant).
Cette animation n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.
L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.
[Sortie]
Partons à la découverte des lichens du Bois de Vincennes : qu’est ce qu’un lichen, la diversité des lichens et de leurs associés microscopiques, leurs formes multiples et leurs habitats, leurs utilisations par les animaux et les hommes.
Le mercredi 10 juin 2026
de 09h30 à 11h30
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-10T12:30:00+02:00
fin : 2026-06-10T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-10T09:30:00+02:00_2026-06-10T11:30:00+02:00
Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris
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