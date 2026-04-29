Mes microbes du ventre – une exposition immersive pour découvrir le microbiote Galerie Saint Joseph Paris
Mes microbes du ventre – une exposition immersive pour découvrir le microbiote Galerie Saint Joseph Paris mercredi 10 juin 2026.
Et si vous partiez à la découverte d’un monde invisible qui vit en chacun de nous ?
“Mes microbes du ventre” est une exposition interactive et ludique qui invite petits et grands à découvrir le microbiote intestinal et son rôle essentiel pour la santé, l’immunité et l’alimentation.
Pensée comme une expérience accessible dès 6 ans, elle propose un parcours sensoriel et pédagogique où les enfants et leurs familles deviennent explorateurs du monde des microbes. Jeux, découvertes et manipulations permettent de comprendre simplement comment ces micro-organismes influencent notre bien-être au quotidien.
Une sortie originale à Paris pour apprendre en s’amusant, éveiller la curiosité scientifique et mieux comprendre ce qui se passe… dans notre ventre !
Une exposition immersive pour explorer le microbiote intestinal en famille.
Du mercredi 10 juin 2026 au lundi 15 juin 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 10h00 à 18h00
gratuit
Pour les visites scolaires, merci de nous contacter en amont afin d’organiser la venue dans les meilleures conditions.
frenchgut-presse@inrae.fr
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-10T13:00:00+02:00
fin : 2026-06-15T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-10T10:00:00+02:00_2026-06-10T18:00:00+02:00;2026-06-11T10:00:00+02:00_2026-06-11T18:00:00+02:00;2026-06-12T10:00:00+02:00_2026-06-12T18:00:00+02:00;2026-06-13T10:00:00+02:00_2026-06-13T18:00:00+02:00;2026-06-14T10:00:00+02:00_2026-06-14T18:00:00+02:00;2026-06-15T10:00:00+02:00_2026-06-15T18:00:00+02:00
Galerie Saint Joseph 17 rue Chapon 75003 Paris
https://lefrenchgut.fr/espace-kids/ frenchgut-presse@inrae.fr
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