METROPOLIS VIBRATION en live session, MEZ BEER, Paris

METROPOLIS VIBRATION en live session Dimanche 21 juin, 19h00 MEZ BEER Paris

Venez comme vous êtes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:30:00+02:00

Tu habites le 14e arrondissement ou le 15e…

Tu aspires à te retrouver dans un endroit sympa… près de chez toi.

Tu veux passer du bon temps et écouter un son live puissant.

C’est dimanche soir et tu veux être entouré de gens sympa.

Tu veux aussi profiter de tes amis.

Tu veux pouvoir te désaltérer et bénéficier du choix entre des centaines de bières différentes, toutes plus savoureuses les unes que les autres.

Ne cherche plus, on a ce qu’il te faut !

METROPOLIS VIBRATION, collectif composé d’un chanteur généreux, d’un guitariste virtuose des six cordes, d’un bassiste décontracte en mode RH et d’un batteur énergique, à l’image d’Animal en référence au Muppet, nous serons tous en session Live pour notre plus grand plaisir, pour celui du MEZ BEER et pour le tiens.

On te propose de nous retrouver dès 19h, au cours d’une soirée qui fera honneur au 21 juin, pour partager nos bonnes ondes sur des titres ravageurs qui fleurent bon le rock des années 70 à nos jours (Highway Star, Sweet dreams ou sweet Child, Message in the bottle, Tostaky, Back to black, Boys don’t cry, Dont you, Enter Sandman, Un autre monde, Enjoy the silent, Sultan of swing, Killing in the name, Antisocial; etc.).

Ambiance festive et participative garantie.

MEZ BEER 10 Rue Vandamme, 75014 Paris Paris 75014 Quartier du Montparnasse Paris Île-de-France 01 42 84 43 22 https://mezbeer.eatbu.com/?lang=fr Bières bretonnes artisanales et assiettes à partager dans un bar moderne et confortable. Menu à l’ardoise et tables côté rue. Accès métro Gaité ou Edgar Quinet

Tu habites le 14e arrondissement ou le 15e…

Chris Mittchel