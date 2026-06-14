Fête de la Musique : orgue, piano et choeurs ! Jardin de l’Église Protestante Luthérienne Saint-Jean Denys Bühler Paris dimanche 21 juin 2026.

Un programme exceptionnel !

16 h : Orgue et Quatuor à cordes

Oeuvres de Kirnberger, Mozart et Vierne

Par Gunhild Wolff (orgue) et le quatuor à cordes Guldein (Bettina Neuhoff, Heiko Jung, Bernhard Neuhoff, Johanna Reichel)

17 h 30 : Piano et musique de chambre piano-voix

Oeuvres autour du romantisme allemand

Par les élèves du Conservatoire du 7ème arrondissement

18h 45 : Chœur d’hommes a capella

Oeuvres de Sri Chinmoy (1931-2007)

Par l’ensemble Oneness Dream (https://onenessdream.org/)

19h30 : Chœur mixte a capella

Oeuvres lituaniennes d’un très célèbre compositeur et peintre M.K. ČIURLIONIS (150 ans de sa naissance en 2025)

Autres compositeurs et compositrices contemporains lituaniens

Musique anglaise de Bob Chilcott,

Oeuvres du célèbre violoncelliste et compositeur catalan, Pablo Casals

Oeuvre du belge César Franck et autres.

Par l’ensemble vocal Laeta Voce (https://laetavoce.fr/fr/)

Choeur mixte de 24 personnes

Programme musical pour la fête de la musique à découvrir !

Le dimanche 21 juin 2026

de 16h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-21T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-21T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-21T16:00:00+02:00_2026-06-21T20:30:00+02:00

Jardin de l’Église Protestante Luthérienne Saint-Jean Denys Bühler 147, rue de Grenelle 75007 Paris

https://www.elsj.net



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