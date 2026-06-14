Fête de la Musique : orgue, piano et choeurs ! Jardin de l’Église Protestante Luthérienne Saint-Jean Denys Bühler Paris
Fête de la Musique : orgue, piano et choeurs ! Jardin de l’Église Protestante Luthérienne Saint-Jean Denys Bühler Paris dimanche 21 juin 2026.
Un programme exceptionnel !
16 h : Orgue et Quatuor à cordes
Oeuvres de Kirnberger, Mozart et Vierne
Par Gunhild Wolff (orgue) et le quatuor à cordes Guldein (Bettina Neuhoff, Heiko Jung, Bernhard Neuhoff, Johanna Reichel)
17 h 30 : Piano et musique de chambre piano-voix
Oeuvres autour du romantisme allemand
Par les élèves du Conservatoire du 7ème arrondissement
18h 45 : Chœur d’hommes a capella
Oeuvres de Sri Chinmoy (1931-2007)
Par l’ensemble Oneness Dream (https://onenessdream.org/)
19h30 : Chœur mixte a capella
- Oeuvres lituaniennes d’un très célèbre compositeur et peintre M.K. ČIURLIONIS (150 ans de sa naissance en 2025)
- Autres compositeurs et compositrices contemporains lituaniens
- Musique anglaise de Bob Chilcott,
- Oeuvres du célèbre violoncelliste et compositeur catalan, Pablo Casals
- Oeuvre du belge César Franck et autres.
Par l’ensemble vocal Laeta Voce (https://laetavoce.fr/fr/)
Choeur mixte de 24 personnes
Programme musical pour la fête de la musique à découvrir !
Le dimanche 21 juin 2026
de 16h00 à 20h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-21T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-21T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-21T16:00:00+02:00_2026-06-21T20:30:00+02:00
Jardin de l’Église Protestante Luthérienne Saint-Jean Denys Bühler 147, rue de Grenelle 75007 Paris
https://www.elsj.net
Afficher la carte du lieu Jardin de l’Église Protestante Luthérienne Saint-Jean Denys Bühler et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Concert de l’orchestre Elektra Église Saint-Eloi PARIS 14 juin 2026
- Roda Gira – Samba Nosso Encontro Studio de l’Ermitage Paris 14 juin 2026
- Aquaciné à la piscine Didot! Piscine Didot PARIS 14 juin 2026
- Carlos Napoles 5tet Le Melville Paris 14 juin 2026
- Jaguares Tropicales Les Eiders Paris 14 juin 2026