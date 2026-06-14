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Fête de la Musique : orgue, piano et choeurs ! Jardin de l’Église Protestante Luthérienne Saint-Jean Denys Bühler Paris

Fête de la Musique : orgue, piano et choeurs ! Jardin de l’Église Protestante Luthérienne Saint-Jean Denys Bühler Paris

Fête de la Musique : orgue, piano et choeurs ! Jardin de l’Église Protestante Luthérienne Saint-Jean Denys Bühler Paris dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Jardin de l’Église Protestante Luthérienne Saint-Jean Denys Bühler

Adresse : 147, rue de Grenelle

Ville : 75007 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Un programme exceptionnel !

16 h : Orgue et Quatuor à cordes
Oeuvres de Kirnberger, Mozart et Vierne
Par Gunhild Wolff (orgue) et le quatuor à cordes Guldein (Bettina Neuhoff, Heiko Jung, Bernhard Neuhoff, Johanna Reichel)

17 h 30 : Piano et musique de chambre piano-voix
Oeuvres autour du romantisme allemand
Par les élèves du Conservatoire du 7ème arrondissement

18h 45 : Chœur d’hommes a capella

Oeuvres de Sri Chinmoy (1931-2007)

Par l’ensemble Oneness Dream (https://onenessdream.org/)

19h30 : Chœur mixte a capella

  • Oeuvres lituaniennes d’un très célèbre compositeur et peintre M.K. ČIURLIONIS (150 ans de sa naissance en 2025)
  • Autres compositeurs et compositrices contemporains lituaniens
  • Musique anglaise de Bob Chilcott,
  • Oeuvres du célèbre violoncelliste et compositeur catalan, Pablo Casals
  • Oeuvre du belge César Franck et autres.

Par l’ensemble vocal Laeta Voce (https://laetavoce.fr/fr/)

Choeur mixte de 24 personnes

Programme musical pour la fête de la musique à découvrir !
Le dimanche 21 juin 2026
de 16h00 à 20h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-21T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-21T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-21T16:00:00+02:00_2026-06-21T20:30:00+02:00

Jardin de l’Église Protestante Luthérienne Saint-Jean Denys Bühler 147, rue de Grenelle  75007 Paris
https://www.elsj.net


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