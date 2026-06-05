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Aquaciné à la piscine Didot! Piscine Didot PARIS

Aquaciné à la piscine Didot! Piscine Didot PARIS

Aquaciné à la piscine Didot! Piscine Didot PARIS samedi 13 juin 2026.

Lieu : Piscine Didot

Adresse : 22, avenue Georges Lafenestre

Ville : 75014 PARIS

Département : Paris

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif : <p>Lien pour l'inscription:  https://mairie14.paris.fr/pages/inscription-35325</p>

Installez-vous confortablement sur un fauteuil gonflable dans l’eau, un transat au bord du bassin ou un banc, selon les places disponibles, et laissez-vous porter par la magie du cinéma. L’eau du bassin sera exceptionnellement chauffée à 30°.

Accueil du public à partir de 20h30
Début de la séance à 21h00
Événement gratuit sur inscription

Les places étant limitées, pensez à vous inscrire rapidement pour partager ce moment unique en famille ou entre amis !

Piscine surveillée. Tenue de bain obligatoire pour aller dans l’eau.

Venez vivre une expérience cinéma originale à la Piscine Didot ! À l’occasion d’une soirée Aquaciné, profitez de la projection du film Un p’tit truc en plus dans une ambiance conviviale et insolite.
Le samedi 13 juin 2026
de 20h30 à 23h00
gratuit

Lien pour l’inscription:  https://mairie14.paris.fr/pages/inscription-35325

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T23:30:00+02:00
fin : 2026-06-14T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T20:30:00+02:00_2026-06-13T23:00:00+02:00

Piscine Didot 22, avenue Georges Lafenestre  75014 PARIS
https://mairie14.paris.fr/pages/inscription-35325


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