Aquaciné à la piscine Didot! Piscine Didot PARIS

Installez-vous confortablement sur un fauteuil gonflable dans l’eau, un transat au bord du bassin ou un banc, selon les places disponibles, et laissez-vous porter par la magie du cinéma. L’eau du bassin sera exceptionnellement chauffée à 30°.

Accueil du public à partir de 20h30

Début de la séance à 21h00

Événement gratuit sur inscription

Les places étant limitées, pensez à vous inscrire rapidement pour partager ce moment unique en famille ou entre amis !

Piscine surveillée. Tenue de bain obligatoire pour aller dans l’eau.

Venez vivre une expérience cinéma originale à la Piscine Didot ! À l’occasion d’une soirée Aquaciné, profitez de la projection du film Un p’tit truc en plus dans une ambiance conviviale et insolite.

Le samedi 13 juin 2026

de 20h30 à 23h00

gratuit

Lien pour l’inscription: https://mairie14.paris.fr/pages/inscription-35325

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T23:30:00+02:00

fin : 2026-06-14T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T20:30:00+02:00_2026-06-13T23:00:00+02:00

Piscine Didot 22, avenue Georges Lafenestre 75014 PARIS

https://mairie14.paris.fr/pages/inscription-35325



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