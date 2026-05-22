Concert de l’orchestre Elektra Église Saint-Eloi PARIS

L’orchestre Elektra jouera le 1er concerto pour piano de Tchaïkovsky et la 3e symphonie avec orgue de Saint-Saëns le 13 juin à 20h30 à l’Eglise Saint-Eloi, sous la direction de Gabriel Philippot.

Soliste : Ilan Zajtmann

Entrée libre sans réservation au 3 place Maurice de Fontenay, 75012.

L’orchestre Elektra est un orchestre regroupant plus de 80 musiciens amateurs et qui fête cette année ses cinq ans d’existence !

L’orchestre Elektra jouera un programme romantique le 13 juin à l’Eglise Saint-Eloi dans le 12e arrondissement !

Le samedi 13 juin 2026

de 20h30 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T23:30:00+02:00

fin : 2026-06-14T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T20:30:00+02:00_2026-06-13T22:00:00+02:00

Église Saint-Eloi 3-7 place Maurice de Fontenay 75012 PARIS

https://orchestre-elektra.fr/



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