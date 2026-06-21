« L’Arbre Roux » par la Cie Les 3 Chardons Parc de Choisy PARIS mercredi 24 juin 2026.

Un bûcheron a décidé d’abattre l’Arbre Roux, un tout jeune arbre joyeux et animé. Le corbeau, l’écureuil, les abeilles et tous les animaux qui l’habitent laisseront-ils la hache trancher son jeune bois ?

Pour aider les animaux dans leur lutte contre le bûcheron, les enfants entreront dans le jeu, se faisant tour à tour corbeaux, écureuils, abeilles, inventant mille ruses et profitant de leur nombre… réussiront-ils à vaincre le bûcheron ?

Dans le cadre de Treize’Estival, la Mairie du 13ᵉ et la Compagnie Les 3 Chardons vous invitent à un spectacle pour enfants !

Le mercredi 24 juin 2026

de 17h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-24T20:00:00+02:00

fin : 2026-06-24T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-24T17:00:00+02:00_2026-06-24T18:00:00+02:00

Parc de Choisy 128, avenue de Choisy 75013 PARIS

https://mairie13.paris.fr/pages/treize-estival-21207



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