Atelier 11 Open Studio – Juin 2026 Atelier 11 Cité Falguière Paris

Les œuvres des artistes du passé ont-elles encore une résonance aujourd’hui ? Que se passe-t-il lorsqu’un·e artiste s’approprie et dialogue avec des œuvres antérieures pour en faire un point de départ ? Quelles nouvelles créations peuvent émerger de ce regard porté sur les générations précédentes ? Venez découvrir l’Open Studio de l’artiste en résidence Cecilia Hedlund à l’Atelier 11 où elle dialogue visuellement avec les anciens artistes de Cité Falguière et l’histoire du lieu.

Pendant sa résidence, Cecilia explore les œuvres et les traces laissées par les artistes ayant travaillé auparavant dans l’atelier, ses choix se construisant librement au fil de ses découvertes, de son intuition et de sa curiosité. Son projet se développera dans les limites du temps et de l’espace propres à la résidence, laissant une grande place à l’expérimentation et au processus de création lui-même. Nous vous invitons à venir découvrir les formes, images et réflexions qui naîtront de cette recherche.

À propos de Cecilia Hedlund

Cecilia Hedlund (née en 1984) est une artiste multimédia basée en Suède. Mêlant peinture, dessin et sculpture, sa pratique explore la relation entre l’être humain et la nature à travers des interventions en espaces naturels et urbains.

Sa démarche s’appuie sur des recherches autour de notre rapport à la nature, notamment à partir des écrits du philosophe Bruno Latour, du chercheur Alexander von Humboldt ou encore de la physicienne Karen Barad, afin d’approfondir cette réflexion. Elle intègre également dans son travail des processus naturels tels que l’érosion, la carbonisation, le compostage ou l’oxydation.

En mobilisant ces phénomènes, elle cherche à expérimenter différentes formes de coopération avec le vivant. Ces processus dépendent de conditions précises (température, humidité, etc.) et ne peuvent être maîtrisés totalement. C’est dans la reconnaissance de cette dépendance et de cette forme d’infériorité de l’humain face à la nature que s’ancre le travail de Cecilia Hedlund.

L’AiR Arts est fier de la diversité des origines de ses résidents et de la variété des perspectives qu’ils apportent à l’Atelier 11. Bien que nous ne soyons pas responsables des opinions personnelles exprimées par les participants, nous restons attachés à un environnement inclusif où tous les hôtes, résidents et invités sont traités avec respect.

L’AiR Arts a le plaisir de vous inviter à l’Open Studio de l’artiste Cecilia Hedlund à l’Atelier 11 de la Cité Falguière. Rejoignez-nous le mercredi 24 juin après-midi, de 16h à 20h, pour une rencontre avec l’artiste et découvrir son travail en cours.

Le mercredi 24 juin 2026

de 16h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-24T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-24T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-24T16:00:00+02:00_2026-06-24T20:00:00+02:00

Atelier 11 Cité Falguière 11, cité Falguière 75015 Paris



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